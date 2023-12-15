Saadet Partili Hasan Bitmez İstanbul’da son yolculuğuna uğurlandı

Yayınlanma: 15.12.2023 - 15:49

Güncelleme: 15.12.2023 - 16:18

Türkiye Büyük Milet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda konuşma yaptığı sırada fenalaşarak yere yığılan Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. 54 yaşında hayatını kaybeden Bitmez için İstanbul’daki Fatih Camisi’nde öğle namazıyla birlikte cenaze töreni düzenlendi.

Cenazeye Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, babası Salih Bitmez, ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri ile çok sayıda yurttaş katıldı.

Cami avlusunda kalabalık nedeniyle izdiham yaşandı, cenaze namazına uzun süre başlanamadı. Düzenin sağlanmasının ardından namaz kılındı. Bitmez’in cenaze namazını Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Birol Aydın kıldırdı.

KATILANLARA TEŞEKKÜR

Namazın ardından Karamollaoğlu konuşma yaptı. Yaşamını yitiren Hasan Bitmez’e Allah’tan rahmet dileyen Karamollaoğlu, tüm katılanlara teşekkür ederken, baba Salih Bitmez başta olmak üzere tüm aile fertlerine sabır diledi.

Namazın kılınmasının ardından cami avlusunda bulunanlar “Kahrolsun İsrail” sloganı attı.

Bitmez, İstanbul Merkezefendi Mezarlığı’nda toprağa verildi.