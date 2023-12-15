TBMM Genel Kurulu'nda 'Hasan Bitmez' için saygı duruşu
TBMM Genel Kurulu'nda, hayatını kaybeden Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez için saygı duruşunda bulunuldu.
TBMM Genel Kurulu'nda bütçe görüşmeleri devam ediyor.
Genel Kurulda Sanayi ve Teknoloji ile Ticaret Bakanlıkları bütçeleri görüşülecek.
Görüşmelerin başlamasından önce, hayatını kaybeden Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez için saygı duruşunda bulunuldu.
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