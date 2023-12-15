TBMM Genel Kurulu'nda 'Hasan Bitmez' için saygı duruşu

TBMM Genel Kurulu'nda, hayatını kaybeden Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez için saygı duruşunda bulunuldu.

İHA
Yayınlanma: 15.12.2023 - 13:27
TBMM Genel Kurulu'nda 'Hasan Bitmez' için saygı duruşu
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TBMM Genel Kurulu'nda bütçe görüşmeleri devam ediyor.

Genel Kurulda Sanayi ve Teknoloji ile Ticaret Bakanlıkları bütçeleri görüşülecek.

Görüşmelerin başlamasından önce, hayatını kaybeden Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez için saygı duruşunda bulunuldu.


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