Saadet Partili Karaman'dan Siber Güvenlik Kanun Teklifi'ne tepki

Yayınlanma: 05.03.2025 - 15:09

Güncelleme: 05.03.2025 - 15:09

Saadet Partisi Samsun Milletvekili Mehmet Karaman, Siber Güvenlik Kanun Teklifi'nin usul ve esas açısından çok sayıda hukuki eksiklik barındırdığını belirterek, anayasal ve demokratik ilkeler açısından ciddi sorunlara yol açabileceğine dikkat çekti. Karaman, "Kanun metninde yer alan 'algı operasyonu', 'veri sızıntısı', 'siber olay' gibi muğlak ifadeler, keyfi uygulamalara kapı aralayabilir. Hukukun öngörülebilirlik ve belirlilik ilkelerine aykırı bir yaklaşım içeriyor" ifadesini kullandı.

Teklifin TBMM'de yeterli istişareye tabi tutulmadan hızlıca yasalaştırılmak istendiğine vurgu yapan Karaman, "Bu Meclis, milletimizin her kesiminin temsil edildiği bir kuruldur. Ancak siz istişareyi devre dışı bırakıp oldu-bittiye getirmek istiyorsunuz" diye tepki gösterdi.

"KANUN TEKLİFİ SANSUR YASASININ YENİ BİR VERSİYONUDUR''

Karaman, teklifin "etki ajanlığı" kavramına dayandığını ve bu haliyle ifade özgürlüğünü tehdit ettiğini belirterek, "Kanun metninde yer alan 'algı operasyonu', 'veri sızıntısı', 'siber olay' gibi muğlak ifadeler, keyfi uygulamalara kapı aralayabilir. Hukukun öngörülebilirlik ve belirlilik ilkelerine aykırı bir yaklaşım içeriyor" dedi.

Teklifin 3. maddesinde "kritik altyapı", "kritik kamu hizmeti" ve "siber olay" gibi soyut kavramları belirleme yetkisinin doğrudan yeni kurulan Siber Güvenlik Başkanlığı'na bırakılmasını eleştiren Karaman, "Bu yetki Anayasa'nın 6. maddesine aykırıdır, yasama yetkisi TBMM'ye aittir ve devredilemez" ifadelerini kullandı.

"SAVUNMASIZ HALE GETİRİYORSUNUZ''

Karaman, 6. madde ile Siber Güvenlik Başkanlığı'na verilen geniş yetkilerin hukuk devleti ilkeleriyle bağdaşmadığını belirterek, "Bu teklifle, Başkanlık her türlü bilgi, belge, veri ve log kayıtlarına hakim onayı olmaksızın erişim sağlayabilecek. Bu hukuksuz bir düzenlemedir ve vatandaşı devlet karşısında savunmasız bırakmaktadır" dedi.

Teklifin 16. maddesi ile "etki ajanlığı" kavramının, gazeteciler ve sivil toplum örgütleri üzerinde bir baskı aracı haline getirileceğine dikkat çeken Karaman, "Bugün Telegram kanallarında milyonlarca vatandaşımızın kişisel verileri dolaşıyor. Asıl engellenmesi gereken bunlarken, siz verilerimizin çalındığını haber verenleri baskı altına almaya çalışıyorsunuz” ifadelerini kullandı.

Saadet Partisi olarak teklifin mevcut haliyle kabul edilmesinin mümkün olmadığını belirten Karaman, "Bu kanunun hem usul hem esas bakımından ciddi sakatlıkları vardır. Biz, siber güvenliğin sağlanmasını önemsiyoruz, ancak bu ancak hukuka uygun, kişisel verileri koruyarak ve denetim mekanizmalarını güçlendirerek mümkün olur" değerlendirmesini yaptı.