Saadet Partili Yılmaz Bayat'tan ittifak açıklaması: Kazanılacaktı ancak dış güçler tarafından olmadı

Yayınlanma: 04.02.2024 - 03:00

Güncelleme: 04.02.2024 - 03:24

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Ankara’da düzenlenen toplantıda 339 belediye başkan adayını açıkladı. Buna göre Saadet Partisi’nin Ankara adayı Cafer Güneş, Adana adayı ise Hüseyin Acarlar oldu. Birol Aydın’ın İstanbul büyükşehir belediye başkan adaylığı kesinleşti. Karamollaoğlu, “Bu seçimde sadece belediye başkanı seçmeyeceğiz. Attığımız oyla Türkiye’nin istikametini belirleyeceğiz” dedi.

Cumhuriyet’e açıklama yapan SP Mahalli İdareler Başkanı Yılmaz Bayat ise yerel seçimde Millet İttifakı’nın sürdürülmemesine ilişkin, “Ülkeyi mahveden başkanlık sistemini değiştirme çabası içinde yapılan ittifaktı. Kazanılacaktı ancak dış güçler tarafından olmadı. AKP kan kaybediyor ve bunu MHP ile gidermek istiyor. AKP’li seçmen de MHP’liler de bu durumdan rahatsız” dedi.