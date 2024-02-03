Saadet Partisi, Ankara ve Adana dahil 339 adayını açıkladı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Ankara'da düzenlenen toplantıda 339 belediye başkan adayını açıkladı. Partinin Ankara adayı Cafer Güneş, Adana adayı ise Hüseyin Acarlar oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.02.2024 - 17:21
Saadet Partisi, Ankara ve Adana dahil 339 adayını açıkladı
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31 Mart yerel seçimine yaklaşırken partiler adaylarını açıklamaya devam ediyor. Saadet Partisi de aralarında Ankara ve Adana'nın da olduğu 339 belediye için adaylarını açıkladı.

Ankara'da gerçekleştirilen aday tanıtım toplantısına Genel Başkan Temel Karamollaoğlu'da katıldı.

Karamollaoğlu, toplantının ardından adaylarını açıkladı. Açıklanan adayların tamamı şöyle:


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