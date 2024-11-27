Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan, mazbatasını aldı: 'Kavga siyaseti yapmayacağız'

Yayınlanma: 27.11.2024 - 16:08

Güncelleme: 27.11.2024 - 16:08

Saadet Partisi'nin pazar günü gerçekleştirilen 9’uncu Olağan Büyük Kongresi'nde genel başkanlığa seçilen Mahmut Arıkan, mazbatasını Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Kaya'nın elinden aldı. Arıkan, parti genel merkezinde gerçekleşen törenle resmi olarak Saadet Partisi'nin Genel Başkanı oldu.

Törende konuşan Arıkan, tarihe altın harflerle yazılacak bir kongre icra ettiklerini söyleyerek, "İnşallah bu kongremiz Türkiye'mizin yaşanabilir bir Türkiye olabilmesi için, yeniden büyük Türkiye'yi kurabilmek için, yeni bir dünyayı kurabilmek için işaret çiçeklerinden bir tanesi olacak" diye konuştu.

"MİLLİ GÖRÜŞE ÇOK ACİL İHTİYAÇ VAR"

Ardından dünyadaki gelişmelere değinen Arıkan, sadece Gazze'den bahsetmek istediğini belirterek, "Türkiye'nin durumu ortada, dünyanın durumu ortada; Milli Görüşe çok acil ihtiyaç var. Milli Görüş prensiplerinin hakim olabilmesi için, Milli Görüş düşüncesinin iktidara gelebilmesi için çok az zaman içerisinde bunu başarabilmemiz lazım. Aksi takdirde yine Erbakan Hocamızın deyimiyle, 'Toprağın ayağımızın altından kaydığını net bir şekilde görüyoruz.' Gazze'deki katliam 450 güne yaklaştı. Maalesef dün akşamdan bu tarafa gelişen hadiseleri baktığımızda Lübnan'da olan ateşkesten bahsediliyor ama Gazze'deki gelişmelerden bahsedilmediğine üzülerek şahitlik ediyoruz. Eğer biz Saadet Partisi olarak, Milli Görüş Hareketi olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bugün 9 milletvekili değil de 99 milletvekili ile temsil edilir olabilseydik size bütün samimiyetimle söylüyorum, İsrail bu kadar pervasız olamazdı" ifadelerini kullandı.

"KAVGA SİYASETİ YAPMAYACAĞIZ"

Arıkan, yapılacak ilk seçimlerde Saadet Partisi’ni bugünkü durumundan çok daha güçlü şekilde temsil etmeyi hedeflediklerini vurgulayarak, "Aksi takdirde 'Büyük Orta Doğu Projesi' planı tıkır tıkır işlemekle. Bu plan bozabilecek tek bir güç var, o da Milli Görüş zihniyeti. Yeni dönemde aktif çalışmalar içerisinde olacağız. 81 ilimizde, 973 ilçemizde, 50 bin mahallemizde ve 240 bin sandığımızda teşkilatlanma mecburiyetindeyiz. Bu işler bizim için kolay işler, biz geçmişte bunu başardık. Sadece geçmişte yaptığımız başarıyı tekrar edeceğiz. Bu inanç, bu azim bütün arkadaşlarımızın yüreğinde en güzel şekilde hissediliyor. Bir 'Bismillah' dedik pazar günü. Önümüzdeki günlerde başkanlık divanımızı açıklayacağız. Daha sonrasında hep beraber Milli Görüş kuruluşlarımızla bütün genel merkez kademelerimizle, bütün il, ilçe teşkilatlarımızla beraber sahaya çıkacağız, prensiplerimizi ve projelerimizi anlatacağız. Her şeyden önce, sürekli vurguladığım; kavga siyaseti yapmayacağız, kavga eden muhalefet yapmayacağız. Bizim işimiz iddialaşmak değil, ikna etmek; bunu bilerek insanlarımızın yüreğine dokunmanın gayreti içerisinde olacağız" diye konuştu.

"HER GERÇEĞİN HAYALLE BAŞLADIĞINI BİLİYORUZ"

Arıkan, Türkiye'de kararsız seçmenin oy oranının yüzde 34 olduğunu, bu nedenle de Türkiye'nin en büyük partisinin 'kararsızlar partisi' olduğunu kaydederek, "Bu insanların geçmişteki başarılarla karşılarına çıkacak, geçmişteki başarılarını anlatarak oy isteyebilecek tek parti Saadet Partimiz, Milli Görüş hareketimiz. 1969’da başlayan bu kutlu yolculuk 1974’te 'Kıbrıs Barış Harekatı' zaferiyle devam etmişti. 1977 yılına gelindiğinde ağır sanayi hamlesiyle Türkiye'nin dört bir tarafını fabrikalarla donatmıştı. 1996 yılına geldiğimizde Türkiye Cumhuriyeti'nde ilk ve son kez denk bütçe yapma başarısını ortaya koymuştuk. D8 gibi bir dünya projesini hayata geçirebilmiştik. Bütün bunlar yapılırken ne denmişti, 'Yahu Milli Görüşçüler hayal görüyorlar, bunları gerçekleştiremezler' demişlerdi. Onların hayal gördüğü şeyleri hayata geçirdik. Bazılar bize yine 'Saadet Partisi hayal görüyor' diyor. Her gerçeğin hayalle başladığını biliyoruz ve bütün hayalleri gerçekleştirmek için çok kararlıyız, azimliyiz. Yapılacak ilk seçimde Saadet Partimizi iktidar yapabilmek için birbirimize söz verdik. Bu sözleri yerine getirmek için de 'Haydi bismillah' diyoruz" dedi.