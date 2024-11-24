Saadet Partisi Kongresi'nde AKP'ye protesto: Elitaş ve Yavuz salonu terk etti

Yayınlanma: 24.11.2024 - 13:45

Güncelleme: 24.11.2024 - 14:22

Saadet Partisi’nin 9. Olağan Genel Kongresi’nde delegeler ile parti görevlileri arasında kavga yaşandı.

Ankara Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleşen kongrede delege girişinden salona giriş yapmak isteyen delegeler ile görevliler arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın sürmesi üzerine arbede büyüdü. Bazı delegeler ile parti görevlileri arasında yumruklu kavga anları kameralara yansıdı.

AKP'YE PROTESTO: SALONU TERK ETTİLER

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin 9. Olağan Kongresi'nde, iktidarın Filistin - İsrail politikasını eleştirerek, "Netanyahu ile el sıkışmakta beis görmeyenler, Sayın Kılıçdaroğlu ile el sıkıştık diye bize demediklerini bırakmadılar. Şimon Peres’i Meclis’te alkışlatıp, İzak Herzog’u sarayda ağırlayanlar, millet için bir araya gelen Altılı Masa için demediklerini bırakmadılar. Beyaz Saray'da Trump ile buluşanlar, biz Altılı Masa'da buluştuk diye bize demediklerini bırakmadılar. BOP eş başkanlığı yapmakta bir beis görmeyenler, ‘İslam birliği’ dedik diye bizi hayalcilikle suçladılar" dedi. Karamollaoğlu konuşurken, salonda "Katil İsrail, İşbirlikçi AKP", "Kahrolsun zalimler, işbirlikçi hainler" sloganları atıldı. Sloganlar atılırken kongreyi izlemeye gelen AKP Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş ve AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz salonu terk etti.

3 ADAY YARIŞIYOR

Saadet Partisi'nin 9. Olağan Genel Kongresi, Ankara Atatürk Spor Salonu'nda başladı. Mevcut Genel Başkan Temel Karamollaoğlu'nun görevinin son bulacağı kongrede 3 isim genel başkanlık için yarışıyor.

KARAMOLLAOĞLU'NDAN VEDA KONUŞMASI

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, genel başkan olarak son konuşmasını yaptı. Karamollaoğlu, konuşmasında partililerden ve vatandaşlardan helallik istedi.

Karamollaoğlu'nun veda konuşması şöyle:

"Mükemmel bir genel başkandım demiyorum. Muhteşem işler yaptım demiyorum. Ama genel başkanlığınızı yaptığım bu sürede hiçbir zaman 'Zalimin talim ettiği yola minnet etmedim.' Siyasi ikbal için, makam için, mevki için, oy için, koltuk için kula minnet eylemedim. Kınayanların kınamasından korkup hakikati dile getirmekten çekinmedim.

Netanyahu ile el sıkışmakta beis görmeyenler, Sayın Kılıçdaroğlu ile el sıkıştık diye bize demediklerini bırakmadılar. Perez’i Meclis’te alkışlatıp, Herzog’u Saray’da ağırlayanlar bu ülkenin altı partisi millet için bir araya geldi diye bize demediklerini bırakmadılar. Beyaz Saray’da oval masada Trump ile Biden ile buluşanlar biz 6’lı masada buluştuk diye bize demediklerini bırakmadılar… Herkes bir şeyler söyledi. Ocu dediler, şucu dediler, bucu dediler. Ama elhamdülillah hiçbir zaman yetim hakkı yiyorlar diyemediler. Hiçbir zaman haksız ihale alıyor diyemediler. Karanlık odalarda BOP projelerine eş başkanlık ediyorlar diyemediler. Gazze’de masum çocuklar katledilirken, İsrail’e ticaret gemisi gönderiyorlar, diyemediler.

Bu genel başkan olarak son konuşmamdır. Tekrar söylüyorum mükemmel bir genel başkandım demiyorum, harika işler yaptım da demiyorum. Ama inanıyorum ki kalpleri elinde tutan Allah’tır. Bütün kalbimle söylüyorum ki ne yaptıysam Allah rızası için yaptım, yapmaya gayret gösterdim.

Bu süreçte, bu görevi ifa ederken mutlaka eksikliklerim hatalarım olmuştur. Ancak bilerek kimseyi incitmemeye özen gösterdim. Bu süreç içinde gücüm yettiğince dilim döndüğünce partimize, milletimize hizmet etmeye çalıştım. Milli Görüş’ün temel düsturlarından biri olan Hayra motor, şerre fren olma adına elimden geleni yapmaya çalıştım.

Bilmeden ve istemeden sizlerden, aziz milletimizden kalbini kırdığım insanlar olduysa haklarını helal etmelerini istiyorum. Hakkınızı helal edin."