Saadet Partisi'nde 8 yıllık Karamollaoğlu dönemi bitiyor: Yeni genel başkan belli olacak

Yayınlanma: 22.11.2024 - 18:11

Güncelleme: 22.11.2024 - 18:13

Saadet Partisi 9’uncu olağan kongresini 24 Kasım'da Ankara Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirecek. Kongre öncesi partinin yüksek istişare kurulu, (YİK) genel başkanvekili Mahmut Arıkan’ı genel başkan adayı olarak belirledi. Aynı zamanda Kayseri milletvekili olan Mahmut Arıkan partisinin TBMM'deki grup konuşmalarını yapıyor. YİK'in ve mevcut genel başkanın desteğini arkasına alan Arıkan partinin teşkilat başkanlığı görevini de yürütüyor. Arıkan, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde de Saadet Partisi Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı gösterilmiş ve önceki yerel seçimlerde aldığı yüzde 2,75'lik oyu, yaklaşık yüzde 3 oranında artırarak yüzde 5,65 oy almıştı.

YÜZDE 15 DELEGE DESTEĞİ GEREKİYOR

Öte yandan parti sözcüsü Birol Aydın ve eski genel başkan ve YİK üyesi Mustafa Kamalak da aday ancak iki ismin de parti tüzüğüne göre delegelerin yüzde 15'inin desteğini alması gerekiyor. Son yerel seçimde partisinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan Aydın, partinin genel başkan yardımcıları Fatih Aydın ve Ömer Abdullah Ayhan ile birlikte 30 Haziran'da yapılması planlanan ama sonrasında iptal edilen olağanüstü kongre öncesi parti içinde yapılan temayül yoklamaları sonucu genel başkan adaylığı için öne çıkan isimlerden biri olmuştu. Genel başkan yardımcıları Aydın ve Ayhan'ın da Birol Aydın'ı desteklediği biliniyor. Bir diğer aday Mustafa Kamalak ise,Temel Karamollaoğlu’ndan önce 5 yıl partinin genel başkanlığı görevini yürüttü. Arıkan'ın adaylığının YİK kararı ile alınmasının duyurulmasından sonra Kamalak, adaylığının ve sürece itirazının devam ettiğini açıkladı.

Partinin eski yöneticilerinden oluşan ve bir önceki kongre öncesi kurulan Haymana Mutabakatı Heyeti'nden ise "Adayı biz belirleriz havasına girmek diktatörlüktür. Girdiği her seçimi kaybeden ve Saadet Partisi'ni 'diğerleri' kategorisine düşürenlerin genel başkan adayı belirlemeye kalkışmaları tam bir rezalettir" çıkışı geldi.