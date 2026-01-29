Saadet Partisi lideri Arıkan: ‘Ana bakış açımız üçüncü bir yol inşa etmek’

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, TBMM’de parlamento muhabirleriyle kahvaltıda bir araya gelerek gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Arıkan, ittifak tartışmaları, Kürt meselesi, Suriye’deki gelişmeler, Terörsüz Türkiye Komisyonu’nun rolü ve erken seçim olasılığına ilişkin dikkat çekici değerlendirmelerde bulundu. “Üçüncü yol” tartışmalarına ilişkin soruya yanıt veren Arıkan, göreve gelişinin üzerinden bir yıl geçtiğini anımsatarak, Türkiye’deki mevcut sistemin ittifakları zorunlu kıldığını söyledi. “50 artı 1 gibi ucube bir sistem var” diyen Arıkan, Saadet Partisi’nin 57 yıllık siyasi geçmişi boyunca ilke ve prensiplerden sapmadan hareket ettiğini vurguladı.

Arıkan, Milli Görüş geleneğinin geçmişte CHP’den AP’ye, MHP’den DYP’ye kadar çok farklı siyasi aktörlerle ülke menfaatini önceleyen ittifaklar kurduğunu anımsattı. “Bugün de bütün siyasi partilerle iletişim kanallarını açık tutarak yeni bir yol arayışındayız” diyen Arıkan, seçimlere en erken bir buçuk yıl olduğunu, bu süreçte mutfak çalışmasının yürütüleceğini söyledi. “Bütün siyasi yelpazeyle görüşüp en doğru ittifakı bulmaya gayret göstereceğiz” diyen Arıkan, ana hedeflerinin üçüncü bir yol inşa etmek olduğunu vurguladı.

‘BU COĞRAFYA TÜRK’ÜN OLDUĞU KADAR KÜRT’ÜN DE COĞRAFYASIDIR’

Suriye’de Kürt bölgelerinde yaşanan çatışmalar ve Türkiye’de saç örme eylemlerine yönelik gözaltılarla ilgili soruya yanıt veren Arıkan, Milli Görüş’ün Kürt meselesinde bedel ödeyen ilk siyasi hareketlerden biri olduğunu söyledi. “Bir ülkede yaşayan ne kadar Türk varsa, ne kadar Kürt varsa bu coğrafya hepimizin coğrafyasıdır” diyen Arıkan, çoğunluğun haklarının azınlığın haklarını yok saymak için gerekçe olamayacağını belirtti. Arıkan, “Çoğunluğun yaptığı milliyetçilik, azınlığın hak talebi bölücülük olarak tanımlanırsa çıkmaza gireriz” ifadelerini kullandı.

‘TERÖRSÜZ TÜRKİYE KOMİSYONU VÜCUDUNU TAŞIN ALTINA KOYMALI’

Suriye’de yaşananlara ilişkin sağlıklı bilgiye ulaşmanın zorlaştığını belirten Arıkan, Terörsüz Türkiye Komisyonu’nun artık aktif rol alması gerektiğini söyledi. “Bir yıldır çalışan komisyon, tam da bugün devreye girmeli” diyen Arıkan, gerekirse 51 milletvekilinin tamamının bölgeye giderek yerinde inceleme yapması gerektiğini ifade etti.

‘YENİDEN REFAH, BERABER YOL YÜRÜMEYİ ARZU ETTİĞİMİZ PARTİLERDEN BİRİ’

Yeniden Refah Partisi ziyaretine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Arıkan, karşılıklı ziyaret takviminin sürdüğünü belirtti. “Siyasette her konuda anlaşamayabilirsiniz ama mutabakat sağlanan birkaç başlık üzerinden ittifak kurulabilir” diyen Arıkan, Yeniden Refah Partisi’ni birlikte yol yürümek istedikleri önemli partilerden biri olarak nitelendirdi.

‘YENİ YOL GRUBU’NA AKP’DEN KATILIMLAR OLMALI’

AKP ile olası bir ittifaka ilişkin soruya da yanıt veren Arıkan, her partiyle ilke ve prensipler temelinde konuşabileceklerini söyledi. “Ahlak ve maneviyat olmazsa lavaş çetesi konuşuruz, uyuşturucu konuşamayız” diyen Arıkan, üretime dayalı kalkınma ve şahsiyetli dış politikanın vazgeçilmez prensipleri olduğunu vurguladı. Yeni Yol Grubu’na ilişkin değerlendirmelerde bulunan Arıkan, grubun daha fazla partiyle zenginleşmesi gerektiğini söyledi. AKP içinde vicdanen rahatsız olan isimler bulunduğunu savunan Arıkan, bu isimleri Yeni Yol’a davet etti.

‘BASKIN SEÇİM İHTİMALİ DAHA YÜKSEK’

Erken seçim tartışmalarına da değinen Arıkan, 2026’da erken seçim beklemediğini ancak 2027’de sandığın kaçınılmaz olduğunu söyledi. “Bu kez erken seçimden ziyade baskın seçim ihtimali daha yüksek” diyen Arıkan, iktidarın muhalefeti hazırlıksız yakalamak isteyebileceğini ifade etti.