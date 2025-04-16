Saadet Partisi lideri Mahmut Arıkan: Beşli çetelere, şatafata gelince bol bol para buluyorsunuz. Çiftçiye gelince 'efendim ne yapalım, doğal afet'

Yayınlanma: 16.04.2025 - 11:11

Güncelleme: 16.04.2025 - 11:11

TBMM'de Yeni Yol Grup toplantısında konuşan Mahmut Arıkan, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

TBMM Başkanvekili, DEM Parti Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’e geçirdiği rahatsızlık sebebiyle geçmiş olsun dileklerini sunan Arıkan, şehitler haftasına sebebiyle şehitleri rahmetle andığını vurguladı. Yaşanan zirai don olayı nedeniyle üreticelerin zararlarını en aza indirmek için gerekli önlemleri alması için iktidara çağrıda bulunan Arıkan, şunları söyledi:

"Bir zirai don olayı yaşıyoruz. Ülkemizin doğusundan batısına, birçok ürünü bu zirai donda kaybettik. Elinde yetki bulunduranlar, ülkemizin dört bir tarafından gelen bu feryatları artık duymaları gerekir. Açıklanan 'masraf ödemesi' yeterli değildir! Bu çiftçiler ne yapacak? Ne yiyip ne içecek? Masraflar nasıl hesaplanacak? Hangi masraflar karşılanacak? Ödemeler nasıl ve ne zaman olacak? Bu soruların cevaplarını üreticiye derhal vermelisiniz. O yüzden biz diyoruz ki Üreticilere faizsiz kredi uygulaması hayata geçirilsin. Çiftçinin, üreticinin borçlarını faizsiz bir şekilde ötelensin ve özellikle nakdi yardım paketi hemen devreye alınsın. Gelecekte çiftçilerimizi böyle zor durumda bırakmamak için bugün, Tarımsal Afet Fonu kurulsun. Bir de, TARSİM meselesi var. Çok acil bir TARSİM reformuna ihtiyaç var. Son birkaç günde yaşananlar karşısında önlem alınmadığı takdirde, gıda enflasyonu daha da derinleşecek, zam furyasına yenileri eklenecek, milletimiz sofrasını kurmakta bugün çektiği zorluklardan daha fazlasını çekecek. Biz bunu deyince, 'paramız yok' diyorlar ama faiz lobilerine gelince para buluyorsunuz, beşli çetelere para buluyorsunuz var, şatafata gösterişe gelince bol bol para buluyorsunuz. Çiftçiye gelince 'efendim ne yapalım, doğal afet'. Biz de diyoruz ki sizden daha büyük afet bu ülkede yok. ''

'PROJE OKULLARI' TEPKİSİ

Proje okullara yeni öğretmen atamalarını da eleştiren Arıkan, şunları kaydetti:

''Malumunuz, proje okullarıyla ilgili yeni öğretmen görevlendirmeleri gündemde. Yalnız sistem, birçok zaman olduğu gibi 'proje' değil, problem üretmeye başladı. Biliyorsunuz, proje okulları adı üstünde üretkenliğin, niteliğin, başarının adresi olmalıydı. Ancak geçtiğimiz günlerde bu okullardaki binlerce öğretmen, tabiri caizse bir gecede sınıflarından, okullarından koparıldılar. Soruyoruz, bu görevlendirme süreci hangi kriterlere göre yapıldı? Liyakat mi, yoksa sadakat mi esas alındı? Performans odaklı mı, yoksa sendika odaklı mı bu görevlendirmeler yapıldı?Biz Bakanlığa diyoruz ki, bu tip siyasi kararlarla artık uğraşmaktan artık vazgeçin. Temizliği yapılamayan okullara, ek ders ücretini alamayan öğretmenlere, mülakat mağduru adaylara, 37 OECD ülkesi içerisinde 31. olduğumuz Pisa sonuçlarına odaklanın. Gelin bu liseleri günlük siyasi tartışmalara, sendika kapışmalarına kurban etmeyin.''

"GERÇEKTEN ADALET DİYORSANIZ EŞİT MUAMELE YAPACAKSINIZ''

''İBB Başkanının gözaltına alınmasıyla birlikte muhalefet belediyelerine yönelik soruşturmalar tekrar gündeme geldi'' diyeen Arıkan, şuyle devam etti:

''Ben de bu vesileyle Beşiktaş Belediyesi ile Elazığ Belediyesi’ni karşılaştırmış, ikisinin de benzer uygulamalara imza attığını ancak birine, muhalif olan Beşiktaş Belediyesine soruşturma açıldığını grup toplantımızda dile getirmiştim. Bu tespitimize AK Parti arkadaşlar tepki verdiler. Dediler ki 'kasıtlı ve gerçek dışı' açıklamalar yaptığımızı söylediler ve bu ifadelerimi reddettiler. Ardından 26 Mart’taki grup toplantımızda bir çağrıda bulundum, eğer gerçekten niyetiniz yolsuzlukları önlemekse, gelin, parti ayrımı yapmaksızın bütün belediyeleri denetleyelim demiştim. Bugün gelinen noktada, çağrımızdan sonra mı oldu yoksa sadece ‘dostlar alışverişte görsün’ diye mi bilinmez, savcılık, Elazığ Belediyesi'ndeki bazı ihalelere ilişkin evrakları talep etti. Bu adımı doğru ama yetersiz buluyoruz. Çünkü muhalif belediye başkanlarına şafak baskınlarıyla gidilirken, iktidar belediyelerine nazik yazılarla evrak istenmesini kabul etmiyoruz. Eğer gerçekten adalet diyorsanız, yetim hakkı yiyen herkese, her belediyeye benden, şundan demeden eşit muamele yapacaksınız. Adalet ancak böyle tecelli edecektir.''

"SÜRECİN OSLO'DA YÜRÜTÜLMESİNİN NEYE MAL OLDUĞUNU BU MİLLET ÇOK İYİ BİLİYOR''

İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen "Abdullah Öcalan'a Özgürlük, Kürt Sorununa Çözüm Uluslararası Konferansı" konuşması sebebiyle yaşananları eleştiren Arıkan, şu görüşleri dile getirdi:

'''Ama Türkiye’nin meseleleri, Roma’da, Oslo’da, Londra’da, Washington’da değil Ankara’da çözülür. Biz bugün, belediyelerde kapalı kapılar ardındaki usulsüzlüklere karşı çıktığımız gibi, ülkemizin en derin ve en hassas meselelerinde de kapalı kapılar siyasetine karşı çıkıyoruz. Şeffaf olmayan her süreç, ister bir belediye odasında yürütülsün, ister yurtdışında yapılan bir toplantıda fısıldansın, aynı ölçüde milletin iradesini yok saymak demektir. DEM Parti Milletvekili Sayın Pervin Buldan’ın İtalya’da yaptığı açıklamalar, Türkiye’de yürütülen yeni sürece dair ciddi bir belirsizlik ve kafa karışıklığına neden olmakta.

Sayın Buldan’ın 'çıkarılacak yasaların ve atılacak adımların Cumhurbaşkanı ile görüşüldüğü' yönündeki beyanı kamuoyuna bir açıklamadan çok, bir oldu-bitti hissi vermektedir. Hangi yasalar? Hangi adımlar? Ne oluyor Allah aşkına? Ayrıca biz her bildiriyi sosyal medyadan, atılacak adımları İtalya’dan, yeni yasaları Resmi Gazete'den mi öğreneceğiz? Geçmişte Oslo’da yaşanan tecrübeyi hep birlikte gördük. Bir sürecin Ankara yerine Oslo’da yürütülmesinin neye mal olduğunu bu millet çok iyi biliyor. Bugün de benzer hadiseler yaşanıyor. Bunlar hayra alamet değil! Biz, bu süreçte en başından beri ifade ettik, bu meselenin çözümünde en kritik unsur şeffaflık ve toplumsal mutabakattır. Türkiye’nin tarihsel ve milli meselelerinin, günlük siyasete alet edilmesine, kısa vadeli politik hesaplara kurban edilmesine ve dışarıdan yön verilen bir ajandaya mahkum edilmesine kararlılıkla karşı durduğumuzu bir kez daha ifade ediyoruz. Ayrıca, bu konunun uluslararası güçlerin bir kartı olmaktan çıkması gerekiyor. Eğer bu mesele çözülecekse, biz elimizi değil gövdemizi taşın altına koymaya hazır olduğumuzu daha önce ifade ettim. Ama, Türkiye’nin meseleleri, Roma’da, Oslo’da, Londra’da, Washington’da değil Ankara’da çözülür. Bunun da adresi lordlar kamarası değil, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Gazi Meclis’tir.

Karşımızda böylesi bir Siyonizm tehdidi varken Biz AK Parti hükümetinin dış politikadaki aklına dair ciddi kaygılar taşıyoruz. Kıbrıs’ta son derece kritik gelişmeler yaşanıyor. İsrailliler hem Kuzey’de hem de Güney’de yerleşim çabasında. Türk Devletleri Teşkilatının tamamı Rum Kesimi’ni tanıdılar hükümet ise tüm bu tablo karşısında hala sessiz bir bekleyiş içerisinde. Hatırlayacaksınız Türk Devletleri Teşkilatı çok büyük bir proje olarak lanse edilmişti. Öyle bir rüzgar estirilmişti ki, kızıl elmaya bir adım kaldığını zannettik. Ak Sakallılarla Adriyatik’ten, Çin Seddine dünyayı dizayn edecektik biz. Türk dünyasında dilde birliği, fikirde birliği, işte birliği sağlayacaktık. Ama biz daha Kıbrıs’ı dizayn edemedik. Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde birliği sağlayamadık! Biz, adı üstünde Türk Dünyası Teşkilatı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne destek beklerken, Güney Kıbrıs Rum Yönetimini tanıdı.

ERDOĞAN'A 'RUMEYSA ÖZTÜRK' ÇAĞRISI

25 Mart tarihinde bir terör suçlusu gibi gözaltına alınan Rümeysa kızımızın mahkemesi dün yapıldı. Biliyor musunuz, ABD, Rümeysa Öztürk’ün gözaltına alınması için hiçbir kanıt bulamadı. Tek gerekçe vardı, İsrail karşıtı eylemleri. Bunu da Washington Post yazdı. Hükümetin görüş, fikir, tavır ve amaç ortaklığı noktasında ABD yönetimi ve Trump’la sempatik ilişkilerini tüm dünya canlı yayında izledi. Dostum Erdoğan ve Dostum Trump komplimanları, hükümet severler tarafından takdir edilse de, bizim tarafımızda ciddi kaygı üretiyor. Hadi, şu dostluğu bir test edelim. Sayın Erdoğan dostluk hatırını kullanarak Trump’tan bir ricada bulunsa, Rümeysa kardeşimize yönelik haksızlığın ve hadsizliğin bitirilmesini istese üstelik bu hatır, bir terörist için değil, Filistin ve insan hakları aktivisti Rümeysa Öztürk kardeşimiz ile ilgili. Sayın Erdoğan’ın ne Cumhurbaşkanı ne de AK Parti Genel Başkanı olarak Haksız yere gözaltına alınan, eğitim hakkı engellenen Rümeysa kardeşim hakkında tek bir cümle kurmadı. Hiç olmazsa Trump’ın dostu olarak bir cümle kurmasını istiyoruz. Sayın Erdoğan, Trump’ın hatırı için Trump'un ifadesiyle Rahip Brunson’u geri vermişti. Bakalım Trump, Erdoğan’ın hatırı için Rümeysa’yı özgürleştirecek mi? Yoksa bu dostluk sadece karşılıksız bir hayranlık mı? Biz bekliyoruz Rümeysa bekliyor ve tarih, bu sorunun cevabını kaydetmek için bekliyor."