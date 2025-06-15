Saadet Partisi’nden Üsküdar'da Gazze Mitingi





Saadet Partisi, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına ve ablukasına karşı Üsküdar’da miting düzenliyor.





Yüzlerce yurttaş ellerinde Filistin bayraklarıyla alana gelmeye devam ederken Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Hür Dava Partisi Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ve YRP Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin; Gazze’ye gemilerle yardımın sembolü olarak, Filistin bayraklı filo eşliğinde Balat’tan Üsküdar’a vapurla geldi.

YALÇINKAYA İSLAM DEVLETLERİNE SESLENDİ:

“İSRAİL’E SES ÇIKARAMAYAN İKTİDARINIZA LANET OLSUN”





Mitingde ilk konuşmayı yapan Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Tuğrul Yalçınkaya "Soykırımcı İsrail ve müttefiki ABD ve işbirlikçilerine hadlerini bildirmek için işaret fişeğini bugün buradan ateşliyoruz” diye seslendi.





Yalçınkaya konuşmasının devamında İslam devletlerine şöyle seslendi: “Ey Müslüman halkların idarecileri! Her türlü maddi imkanlarımız emrinizde değil mi? Milyonlarca evladımız, askerlerimiz, emrinizde değil mi? 57 müslüman devletin orduları, emrinizde değil mi? Milyarlarca dolarlık silahlarımız, emrinizde değil mi? Sizi bu kahrolası sessizliğe sevkeden nedir? Sizi bu vahşet karşısında, eli kolu bağlı bekleten nedir? Terörist İsrail’le yaptığınız ticaretiniz mi? Korkaklığınız mı? Yoksa elinizden gitmesinden korktuğunuz, iktidarlarınız mı? Eğer öyleyse, lanet olsun teröristlerle yaptığınız kirli ticaretinize,

Lanet olsun korkaklığınıza, lanet olsun; kendi halkına her türlü adaletsizliği, yoksulluğu ve zulmü reva görüp, İsrail’e ses çıkaramayan iktidarınıza.”





Yalçınkaya, bölgede emperyalist emelleri olan işbirlikçi ülkelere de tepki gösterirken sözlerini “Sizinle kavgamız bitmeyecek ey zalimler! Gazze özgür, Filistin özgür olana kadar” diye seslendi.



