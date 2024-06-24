Saadet Partisi'nde olağanüstü kongre hazırlıkları... Karamollaoğlu, yeni genel başkan adaylarını bugün açıklayacak

Saadet Partisi Genel Başkan Temel Karamollaoğlu'nun görevi bırakacağını açıklamasının ardından olağanüstü kongresini 30 Haziran’da Ankara’da yapacak. Yeni genel başkan adayının Temel Karamollaoğlu tarafından bugün duyurulması bekleniyor.

ANKA
Yayınlanma: 24.06.2024 - 11:05
Saadet Partisi'nde olağanüstü kongre hazırlıkları... Karamollaoğlu, yeni genel başkan adaylarını bugün açıklayacak
Abone Ol google-news

Saadet Partisi Olağanüstü Kongresi, 30 Haziran Pazar günü saat 10.00’da Ankara Atatürk Spor Salonu’nda yapılacak. Genel Başkan Temel Karamollaoğlu’nun sağlık sorunlarını gerekçe göstererek tekrar aday olmayacağı olağanüstü kongrenin adayları parti içi gerçekleşen temayül yoklamaları sonrasında belirlendi.

Partide enel başkanlık için öne çıkan beş isim, Parti Sözcüsü ve İstanbul Milletvekili Birol Aydın, Genel Başkan Yardımcısı Fatih Aydın, Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan, Genel Sekreteri ve Ankara Milletvekili Mesut Doğan ile Genel Başkan Yardımcısı Ömer Abdullah Ayhan oldu.

Olağanüstü kongrede genel başkan adayının kim olacağının Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu tarafından bugün açıklanması bekleniyor.

Genel başkanlık yarışında Birol Aydın ve Mahmut Arıkan’ın ismini öne çıktığı bildirildi.


SAADET partisi haberleri temel karamollaoğlu haberleri

İlgili Haberler

Yeni lider mi olacak? Gelecek Partisi ve Saadet Partisi'nden 'Abdullah Gül' açıklaması

Yeni lider mi olacak? Gelecek Partisi ve Saadet Partisi'nden 'Abdullah Gül' açıklaması
Saadet Partisi'nden Erdoğan'a 'kayyum' çağrısı: 'Sayın Cumhurbaşkanı'na bir önerim var...'

Saadet Partisi'nden Erdoğan'a 'kayyum' çağrısı: 'Sayın Cumhurbaşkanı'na bir önerim var...'
Saadet Partisi’nin sandık görevlilerini öldürenlerden Hacı Sülük, Erdoğan'ın kararıyla affedildi!

Saadet Partisi’nin sandık görevlilerini öldürenlerden Hacı Sülük, Erdoğan'ın kararıyla affedildi!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler