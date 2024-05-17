Saadet Partisi’nin sandık görevlilerini öldürenlerden Hacı Sülük, Erdoğan'ın kararıyla affedildi!

Yayınlanma: 17.05.2024 - 11:36

Güncelleme: 17.05.2024 - 11:36

Malatya'nın Pütürge ilçesinde ,31 Mart 2019'daki yerel seçimlerde oy verme sırasında Saadet Partili (SP) 2 kişinin öldüğü, 1 kişinin de yaralandığı saldırıya karışan isimlerden Hacı Sülük, tutuklanarak cezaevine konulmuştu.

Olayla ilgili açılan davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Hacı Sülük, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından affedildi.

Resmi Gazete’nin 17 Mayıs 2024 tarihli sayısında Cumhurbaşkanı Kararına göre; 31 Mart 2019 tarihinde Pütürge’de meydana gelen ve 2 kişinin öldürmesi cinayetlerinde Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesi’nde 1 oğlu ve 2 yeğeni ile birlikte yargılanarak kasten öldürme suçundan 2 kez müebbet hapis ve 2 yıl 8 ay 15 gün cezası alan, AKP'li Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük’ün babası 67 yaşındaki Hacı Sülük’ün cezası "sürekli hastalık ve kocama hali" kapsamında bulunduğunu belirten Adli Tıp Kurumu 3’üncü Adli Tıp İhtisas Kurulunun raporu üzerine Erdoğan tarafından kaldırıldı.