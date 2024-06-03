Saadet Partisi'nden Erdoğan'a 'kayyum' çağrısı: 'Sayın Cumhurbaşkanı'na bir önerim var...'
Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Yazıcı, Hakkari'ye kayyum atanması sonrası Erdoğan'a seslendi. Yazıcı, "Adalet Bakanı Tunç’u görevden alırsa terör şüphesi bulunan kimseye adaylık için temiz kağıdı verilmez" dedi.
Hakkari Belediyesi Eşbaşkanı DEM Partili Mehmet Sıddık Akış’ın 10 yıl önceki dava gerekçe gösterilerek gözaltına alınıp yerine kayyum atanmasına Saadet Partisi'nden de tepki geldi.
Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Ömer Faruk Yazıcı, AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a çağrı yaptı.
Yazıcı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Sayın Cumhurbaşkanı’na bir önerim var: Belediyelere kayyum atayarak kendisini yormak yerine sadece 1 kişiyi değiştirerek işlerini hafifletebilir. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’u görevden alırsa bundan sonra terör şüphesi bulunan kimseye aday olması için temiz kağıdı verilmez!"
Sayın Cumhurbaşkanı’na bir önerim var: Belediyelere kayyum atayarak kendisini yormak yerine sadece 1 kişiyi değiştirerek işlerini hafifletebilir.— Ömer Faruk YAZICI (@omerfarukyaz) June 3, 2024
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’u görevden alırsa bundan sonra terör şüphesi bulunan kimseye aday olması için temiz kağıdı verilmez!
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