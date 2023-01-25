Saadet Partisi'nden Cumhur'a 'Survivor' göndermeli video

Saadet Partisi, yarışma programı Survivor'a göndermede bulunan bir seçim videosu yayınladı. Videoda “Konseyde kimin adının çıkacağı halk oylamasıyla kimin gideceği artık belli” ifadeleri yer aldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25 Ocak 2023 - 23:18
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Saadet Partisi, sosyal medya hesaplarından Survivor'dan esinlendiği bir video paylaşarak, iktidara gönderme yaptı. Parti, yayınladığı videoda, "Konseyde kimin adının çıkacağı, halk oylamasıyla kimin gideceği artık belli" ifadelerini kullandı. 

Videoda şu ifadeler yer aldı:

“Üç tarafı denizlerle çevrili cennet bir vatan. Aynı zamanda büyük zorluklarla dolu bir ada. Geçinmeye çalışanlar barınmaya da çalışıyor. İş arayışında olan gençler dokunulmazlığı olanlara karşı. Kimi mücadeleye devam ederken kimisi adaya veda etmek zorunda kalıyor. Ödül oyunlarından bıkanlar, işçiler, memurlar, emekliler… Hayat pahalılığını yenmeye çalışıyor. Konseyde kimin adının çıkacağı halk oylamasıyla kimin gideceği artık belli. Bu bir yarışma değil, ülkemizin gerçeği. Yaşam Mücadelesi Türkiye.”


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