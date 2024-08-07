Saadet Partisi'nden kamu görevlileri hakkında suç duyurusu: İsrail hakkındaki suç duyurumuz işleme alınmadı

Yayınlanma: 07.08.2024 - 12:39

Güncelleme: 07.08.2024 - 12:39

Saadet Partisi İstanbul İl Başkanlığı, İsrailli yetkililer hakkındaki suç duyurularının işleme alınmadığını öne sürerek kamu görevlileri hakkında, 'görevi ihmal' suçundan suç duyurusunda bulundu. İl Başkanı Ömer Faruk Yazıcı, suç duyurusu dilekçelerini savcılığa sunmadan önce adliye önünde açıklama yaptı. Açıklamanın ardından ise partililer adliye önünde oturma eylemi gerçekleştirdi.

İsrail'in, yaklaşık 10 aydır kesintisiz olarak Filistin halkına yönelik devam ettirdiği saldırıları ve insan hakları ihlallerine karşı 31 Ekim'de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunan Saadet Partisi İstanbul İl Başkanlığı, suç duyurularının üzerinden yaklaşık 10 ay geçtiği halde herhangi bir soruşturma başlatılmaması ve dava açılmamasına karşı, bugün Çağlayan Adliyesi'ne gelerek tespit edilecek kamu görevlileri hakkında, 'görevi ihmal' suçundan suç duyurusunda bulundu.

"HÜKÜMET UYUMA KARDEŞİNE SAHİP ÇIK"

Suç duyurusu dilekçesini savcılığa sunmadan önce adliye önünde basın açıklaması yapıldı. "Soykırıma suskunluk, soykırıma ortaklıktır" yazılı pankartın arkasında toplanan partililer, "İstanbul'dan Gazze'ye direnişe bin selam", "Canımız, kanımız feda olsun Aksa'ya", "Hamas'a selam direnişe devam", "İncirlik, Kürecik kapatılsın", "Hükümet uyuma kardeşine sahip çık", "Katil İsrail işbirlikçi AKP" şeklinde sloganlar attı.

"YASALAR, DAVA AÇMA YETKİSİ VERİYOR"

Saadet Partisi İstanbul Hukuki İşler Temsilcisi avukat Ramazan Boyalık, İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü saldırılarıyla, 'insanlığa karşı suçlar' ve 'soykırım' suçunu işlemesine ilişkin 31 Ekim 2023'te suç duyurusunda bulunduklarını ancak konuyla ilgili dava açılmadığını, yasaların ise yargı mensuplarına söz konusu suçları işleyen İsrailli yetkililer hakkında dava açabilme yetkisi verdiğini belirtti.

"SAVAŞ HUKUKUNU HİÇE SAYDIĞI ALENİDİR"

Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Ömer Faruk Yazıcı, yaptığı açıklamada İsrail'in hastanelere, okullara, çadır kamplarına ve sivil yerleşim yerlerine yaptığı saldırılarla açıkça sivil halkı hedef aldığının altını çizerek, "İsrail’in savaş hukukunu hiçe saydığı alenen görülmektedir. İsrail’in Gazze’ye yönelik kuşatma ve ambargosu insanlık dışı boyutlara ulaşmış ve 2 milyonun üzerinde sivil halkı doğrudan etkilemiş ve etkilemeye devam etmektedir. İsrail’in Gazze saldırılarında hayatını kaybeden on binlerce sivilin yarısından fazlası çocuklardan ve kadınlardan oluşmaktadır diye konuştu.

"İSRAİL SAVAŞ SUÇU İŞLİYOR"

Ömer Faruk Yazıcı, konuşmasının devamında İsrail'in, 1980 tarihli Konvansiyonel Silahlar Sözleşmesi ile belirtilen ve kullanılması yasak olan kimyasal silahlarla Gazze’ye saldırdığını ve savaşın etkilerinden uzak tutulması gereken sivil halkın, savaşın hedefi konumuna getirilmiş olduğunu belirterek, bunun açık bir soykırım suçunun varlığına delil olduğunu kaydetti.

"HÜKÜMET VERDİĞİ SÖZÜ TUTMADI"

Uluslararası Adalet Divanı’nın, soykırım suçlarında kişilerin yanı sıra devletleri de yargılayabileceğinin altını çizen Yazıcı, Güney Afrika Cumhuriyeti devletinin başvurusunun ilgili mahkemece kabul edildiğini ve İsrail'in, Uluslararası Adalet Divanı'nda yargılanmaya başladığını hatırlattı. Bu girişimin Türkiye Cumhuriyeti devletinden beklediklerini ancak hükümetin bu adımı atmadığını ifade eden Yazıcı, devam eden süreçte de davaya müdahil olunacağına dair hükümet yetkililerince kamuoyu önünde verilen sözlerin tutulmadığının da altını çizdi.

"İSRAİL İLE TİCARİ İLİŞKİLER İTİRAF EDİLDİ"

Türkiye ile İsrail arasında önce varlığı inkâr edilen, sonra kısıtlama kararı ile varlığı itiraf edilen ticari ilişkilere de değinen Yazıcı, partililer olarak daha önce bulundukları suç duyuruları ile ilgili olarak makul sürelerde işlem gerçekleştirmeyen kamu görevlileri hakkında 'görevi ihmal'den suç duyurusunda bulunacaklarını belirtti.

ADLİYE ÖNÜNDE OTURMA EYLEMİ

İl Başkanı Ömer Faruk Yazıcı, açıklamanın ardından avukatlarla birlikte suç duyurusu dilekçelerini savcılığa sundu. Partililer ise adliye önünde oturma eylemi gerçekleştirdi.