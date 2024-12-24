İstifa geldi, grup düştü: ‘Gelecek-Saadet’ grubuna yeni çözüm!

Yayınlanma: 24.12.2024 - 19:57

Güncelleme: 24.12.2024 - 19:57

TBMM’de “Saadet” çatısı altında grubu bulunan Gelecek-Saadet grubu, Gelecek Partisi’nden Ankara Milletvekili Nedim Yamalı’nın istifası üzerine milletvekili sayısı 19’da kaldığı için düştü. TBMM İçtüzüğü'ne göre 20 milletvekili bulunan siyasi parti grup kurabiliyor.

Bu nedenle Gelecek-Saadet grubunun her Çarşamba günü gerçekleştirilen grup toplantısı bu hafta yapılmayacak.

İSTİFALAR SÜRECEK İDDİASI

TBMM kulislerinde, Nedim Yamalı’nın yarın grup toplantısında AKP’ye katılacağı, Gelecek Partisi’nden birkaç ismin daha istifa edeceği iddiaları dile getirilirken, Gelecek-Saadet grubunda ise hareketlilik sürüyor.

Kulislerde Gelecek Partisi'nden ayrılacakların dışında kalanlar ile Saadet ve DEVA'nın grup kurma çalışmaları yürüttüğü konuşuluyor.

“DAHA GÜÇLÜ DÖNECEĞİZ”

Grup düşmeden önce Gelecek-Saadet Grup Başkanvekilliğini yürüten İstanbul Milletvekili Bülent Kaya kuliste gazetecilerin sorusu üzerine, “Evet grup düştü ancak çok daha güçlü döneceğiz” dedi. Kaya, “DEVA Partisi’ni mi kastediyorsunuz?” sorusuna da gülümseyerek, “Sabırlı olun arkadaşlar, görüşmeler kısa sürede tamamlanacak” sözleriyle cevap verdi.

“SAADET PARTİSİ’Nİ SUSTURMAK İSTİYORLAR”

Gelecek-Saadet grubundan Saadet Partisi Hatay Milletvekili ve Genel İdare Kurulu Üyesi Necmettin Çalışkan da gazetecilerin Nedim Yamalı’nın istifası ve Gelecek-Saadet grubunun düşmesiyle ilgili sorularını yanıtladı.

Suriye’deki gelişmelere işaret ederek, “Saadet Partisini susturmak istiyorlar” diyen Çalışkan, “İsrail Şam’ı işgal etti, Rusya’nın boşalttığı yerleri teslim aldı. Devlet yönetimi çocuk oyuncağı değil. Bugün Türkiye’deki iç kamuoyuna mesaj vermek üzerine bir siyaset hakim. Biliyorlar ki Suriye’de yaldızlar düşecek, foya meydana çıkacak, foya meydana çıkmadan önce Saadet’i susturmak üzere girişim içindeler” görüşünü dile getirdi.

“BAZI İSİMLER GİDEBİLİR”

“Gelecek Partisi’nden istifalar sürecek mi” sorusuna karşılık Çalışkan, “Bazı isimler söz konusu olabilir. Henüz bize bilgi olarak ulaşmış bir isim yok” ifadelerini kullandı.

“Gelecek Partisi gruptan çıkacak mı” sorusuna Çalışkan, şu yanıtı verdi:

“Normal şartlarda bizim arzumuz, bugüne kadarki görüşmelerimiz ve süreç, önce DEVA, Gelecek, Saadet üçlü olarak grubu sürdürmek. Bunun dışında da grup dışındaki başka milletvekilleriyle de başka kitlelerle de temaslarımız var. Hedefimiz, mesele grubu korumak değil, grubu büyütmek. Mesele 2028 seçimlerine gitmeden önce masada söz sahibi olabilecek üçüncü alternatif bir oluşum olarak söz sahibi olabilecek bir yapı tesisi içinde olmak. Buradaki hadise de sadece bir milletvekilinin alınması değil, Saadet Partisi'nin Türkiye'de üçüncü yolun oluşmasına gidecek yolu kapatmak."

Saadet Partisi geçmişinden bugüne kadar her dönemde her kesimle iş birliğine açık bir partisi olduğunu söyleyen Çalışkan, "Dolayısıyla da biz sağ veya sol, şu görüşten, bu görüşten demeden her kesimle de iş yapabilen bir partiyiz" diye konuştu.

Çalışkan, "Bugün de Gelecek Partisi ile görüş ayrılıklarımız olması çok normaldir. Eğer aynı şeylere katılıyor olsaydık tek parti olurduk. Tek parti olma gibi bir pozisyonumuz olmadı. Bizim meselemiz Türkiye’ye üçüncü yol olabilecek alternatif bir blok oluşturma çabası. Bunun da yol alacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

“CUMHUR İTTİFAKI’NIN SAADET PARTİSİ’NE TAHAMMÜLÜ YOK”

“DEVA Partisi ne düşünüyor“ sorusu üzerine Çalışkan, şunları kaydetti:

“Şu anda onlarla müzakerelerimiz var. Kendileri zannediyorum bir-iki gün içinde açıklama yaparlar. Saadet Partisi her kesimle, hem DEVA ile hem başka partilerle görüşmekten çekinmez. Ama burada trajik olan taraf, Saadet Partisi’nin 20 kişiyle bile Meclis’te temsil edilmesine, 9 milletvekili olan Saadet Partisi'ne Cumhur İttifakı'nın tahammül edemiyor oluşudur. Normalde madem parti ülkenin milli ve manevi değerlerini savunuyorsa, maddi ve manevi kalkınması için mücadele ediyorsa Saadet'in önünü kapatmak, Saadet'in sesine kulak vermesi gerekenlerin Saadet’i baskılamaya çalışması da ülkenin geldiği yeni dönem açısından trafik sonumuzu gösterir.”

KİMLER AKP TABANINDAN GELİYOR?

Bu arada eski AKP Ankara İl Başkanı olan Nedim Yamalı'nın istifasıyla milletvekili sayısı 10'dan 9’a düşen Gelecek Partisi’nde AKP tabanından gelen isimler de konuşuluyor.

AKP’nin eski Başbakanı Ahmet Davutoğlu’nun dışında, Gelecek Partisi’nin İstanbul Milletvekili Selim Temurci, AKP’nin eski İstanbul İl Başkanı olarak görev yapmıştı. Eski AKP Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ şu anda Muğla Milletvekili, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı. Özdağ, Gelecek-Saadet Partisi'nin Grup Başkanvekili olarak görev yapıyordu.

Daha önce Emine Erdoğan’ın özel kalem müdürü olan Sema Silkin Ün de son seçimlerde Gelecek Partisi’den Denizli Milletvekili seçildi. Halen Saadet Partisi Grup Başkanvekili olan İstanbul Milletvekili İsa Mesih Şahin de bir dönem AKP Kadıköy ilçe başkanlığını yapmıştı. Halen Gelecek Partisi İzmir Milletvekili olan Mustafa Bilici de daha önce AKP Van Milletvekiliydi.