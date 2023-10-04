Saadet ve Gelecek partileri, ilk grup toplantısını yaptı: Erdoğan'ın 'yeni anayasa' çağrısına yanıt verdiler

Yayınlanma: 04.10.2023 - 12:43

Güncelleme: 04.10.2023 - 12:58

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin Saadet Partisi'yle birlikte yaptığı ilk grup toplantısında hükümet politikalarını eleştirdi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "yeni anayasa" çağrısını, yerel seçim öncesi ekonomideki olumsuzlukları kapatmak için yaptığını savunan Davutoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanı niyetinizi çok iyi biliyoruz. Samimiyseniz; 12 Eylül Anayasası'nı kaldıracak, yerine gerçekten kamil ve milli bir anayasa yapmak için her türlü çabayı sergileriz. Sorumuz; açık ve net. Milletin başına bu belaları saran Cumhurbaşkanlığı sistemini de tartışmaya var mısınız? Yoksunuz. Niyetiniz zaman kazanmak ve oyalamak. Milletin birinci gündemi; iştir, açlıktır, bu tartışmaları yerel seçimlerden sonraya ertelesinler" diye konuştu.

KARAMOLLAOĞLU: BUNA KARNIMIZ TOK

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ise konuşmasında, Erdoğan'ın yeni anayasa yapılmasına ilişkin açıklamalarını hatırlatarak, "Gel de gülme bu işe. İhtilal anayasasını değiştireceklermiş. İhtilal anayasası kalmadı ortada. Sizin getirdiğiniz birçok değişiklikle yamalı bohçaya döndü zaten. Şimdi bunu düzeltmek için 'Gerçekleri örtelim, anayasa maddelerini konuşalım ama milletin derdini dert edinmeden meseleleri gündeme getirelim' diyorlar. Bizim de buna karnımız tok. Böyle bir şeye rıza göstermeyiz" değerlendirmesinde bulundu.

Karamollaoğlu, İçişleri Bakanlığı’na yönelik terör saldırısı girişimine ilişkin de, "Türkiye, terörü tüm kaynaklarıyla birlikte yok etme gücüne ve kabiliyetine fazlasıyla sahiptir. Terörün kazanma ihtimalinin olmadığını, kaybetmesinin de kesin olduğunu defalarca ispatlamış mümtaz bir millet ve kadim bir devlet, Türkiye'nin terörle mücadeledeki en büyük gücüdür. Ancak pazar günü bertaraf edilen terör saldırısı sonrasında; arkasında kimlerin belli olduğu kimi kesimler ve mecralar tarafından, İçişleri Bakanı'na, bakanlığa ve bağlı birimlerine yönelik sataşmalar, isnat ve ithamlar da söz konusu oldu. Doğrusu İçişleri Bakanı'nın suç örgütlerine ve özellikle mafya ve belirli çete türü yapılara karşı yürüttüğü anlamlı ve kararlı mücadeleden rahatsız olanları anlamakta zorlanıyor insan" diye konuştu.

Türkiye'nin terörden, terör örgütlerinden, mafya ve çetelerden, suç birlikteliklerinden arındırılması konusunda her türlü desteğe hazır olduklarını ifade eden Karamollaoğlu, "Maalesef, terörle ve suç örgütleriyle mücadele kulvarında 'fakat, ama, ancak’ başlıklı cümle kurmaya meyilli olanları da görüyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Karamollaoğlu, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın terör ve suç örgütlerine yönelik verdiği mücadeleyi takdir ettiklerini de sözlerine ekledi.