Yeşil Sol'dan iktidara 'yeni anayasa' yanıtı: Demokratik ortamı sağlayın, biz hazırız

Yayınlanma: 03.10.2023 - 15:00

Güncelleme: 03.10.2023 - 15:05

Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi (Yeşil Sol Parti) Eş Sözcüsü İbrahim Akın, partisinin ilk Meclis Grup Toplantısı’nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Akın, Meclis’in açıldığı 1 Ekim'de Ankara'da yaşanan bombalı saldırı girişimine dair yaptıkları basın açıklamasının çarpıtıldığını öne sürdü. “Türkiye’deki en önemli sorunlardan biri olan Kürt sorunun çözümü için yaptığımız basın açıklamamız, çarpıtılarak ve özellikle medyada eş sözcümüz Çiğdem Kılıçgün Uçar üzerinde yapılan saldırıları burada nefretle kınıyoruz" diyen Akın "Kürt sorunu çözülmediği sürece Türkiye halkları bunun ağır bedelini ödüyor’ sözümüz çarpıtılarak ‘Türk milleti ağır bedel ödüyor’ şeklinde çarpıtılmasını kınıyoruz. Bu konuda özellikle Cumhurbaşkanı Danışmanı Oktay Saral’ın açıklamalarını ahlaki bulmuyoruz" dedi.

Akın, “Başta Kürt sorunu olmak üzere toplumsal sorunlarımızı barışçıl ve demokratik siyaset zemininde çözme ihtiyacımız var. On yıllardır bu yana güvenlik politikalarıyla ilgili şiddet ve savaş yöntemleri hep denendi ve devam ediyor. Bu yöntemlerin sorunları çözmediğini artık anlamış olmamız lazım. Artık onurlu ve adil bir barışa şans tanıma zamanı gelmiştir. Daha ne kadar bomba patlayacak ve şiddet ortamı devam edecek. Artık yeter diyoruz. Bu sürecin böyle gitmesi mümkün değildir, barışa şans verin” diye konuştu.

"DEMOKRATİK ORTAMI SAĞLAYIN"

Erdoğan'ın "sivil anayasa" çağrısına ilişki de konuşan Akın, "Türkiye’de demokratik bir ortam yaratılmadan, demokratik bir ortamda söz ve karar süreçlerine katılmadan, kapalı kapılar ardında AKP-MHP’nin hazırlamış olduğu anayasanın bu Meclis’ten geçirilmeye çalışmasını kabul etmemiz mümkün değildir. Biz bütün Türkiye’deki halkların, inançların, kimliklerin, insanların katıldığı demokratik bir anayasanın oluşmasında ısrarla ve inatla söylüyoruz.12 Eylül anayasasını tepe tepe kullanan ve her türlü otoriter rejimini inşa eden AKP-MHP İktidarına samimiyet testi olarak öncelikle demokratik bir anayasanın açılması konusunda demokratik bir ortamın sağlamasını istiyoruz. Bunu sağlamadan yapılacak her çalışmanın sahici, samimi ve gerçekçi olmayacağını buradan ifade etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Akın "Biz özgürlükçü, eşitlikçi, katılımcı, ekolojik bir anayasa için gerekli her türlü çalışmayı sonuna kadar savunmaya hazırız" vurgusu yaptı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni anayasa çağrısına ilişkin 12 Eylül 2023'te yaptığı açıklamada "Bize düşen sistemi mümkün olan en sağlam en geçekçi en sürdürülebilir bir şekilde kurmaktır. Parlamentodaki tüm gruplarla bunu konuşacağız. Onlar da olumlu bakarlarsa yolumuza devam edeceğiz. Olursa olur olmazsa olmaz. Bize düşen kapıları çalmak, Cumhur İttifakı olarak buna hazırız. Tüm siyasi partilere, sivil topluma, akademi mensuplarına sesleniyorum, en ideal anayasa metnini bulmak için konuşalım, tartışalım, müzakere edelim" demişti.