Muhalefetten hükümete 'konut' eleştirisi: 2024'e geldik ama 184 bini yok!

Yayınlanma: 07.02.2024 - 19:28

Güncelleme: 07.02.2024 - 19:28

Saadet Partisi Grup Başkanvekili İsa Mesih Şahin, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerin birinci yılında depremden etkilenen illerde hayatını kaybeden vatandaşları andı.

İktidarın, depreme hazırlık ve deprem sonrası süreçlerin yönetilmesinde başarısız olduğunu savunan Şahin, "Kahramanmaraş depremi beklenen bir depremdi. Ancak bu depreme maalesef hazırlık yapılmadı. İktidar, Kahramanmaraş depremine Türkiye'yi hazır hale getirmedi. İtiraz ettiğimiz husus burasıdır. Maalesef Türkiye'nin bir deprem eylem planı da yokmuş. Dönemin İçişleri Bakanı 'biz İstanbul'a konsantre olmuştuk' gibi bir ifade kullandı. Üzülerek söylüyorum ki siz İstanbul'a da konsantre değilsiniz." diye konuştu.

Deprem bölgesinde yeterli konut yapılmadığını belirten Şahin, iktidarın sürekli farklı sayılar vererek deprem bölgesindeki konutlar üzerinden siyaset yaptığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın deprem bölgesinde toplam 650 bin konut yapılacağını ve bir yıl içinde 319 bin konutun teslim edileceğini açıkladığını aktaran Şahin, şöyle devam etti:

"Şubat 2024'e geldik ve bugün 46 bin konut teslim ediliyor. 184 bin konut yok, Sayın Cumhurbaşkanının söylediği 319 bin sayısı hiç yok. İktidarın genel seçim öncesinde sayılar üzerinden deprem bölgesine bir mesaj verdiğini, deprem bölgesinde siyaset yaptığını üzülerek görmüş oluyoruz. Deprem bölgesinin başta konut ve barınma ihtiyacı olmak üzere önemli sorunları var. İktidar, 'yerel seçimi de bir geçiştirelim, ondan sonrasına bakarız' havasında. Maalesef deprem bölgesi, on yıllar boyunca konut sorununu iktidarın bu anlayışıyla yaşayacak."

Deprem bölgesindeki hafriyat kaldırma çalışmalarının ağır ilerlediğini, bazı illerdeki içme suyu hatlarında önemli sorunlar bulunduğunu belirten Şahin, "Biz burada yapıcı siyaset anlayışımızla bölgedeki durumu, iktidar yetkilileriyle paylaşmaya, çözüm önerilerimizi sunmaya, yapıcı muhalefet anlayışımızı ortaya koymaya devam edeceğiz." dedi.

Şahin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hatay'daki konuşmasını da eleştirerek, Cumhurbaşkanının partisiz ve tarafsız olması; bu tür konuşmalar yapmaması gerektiğini savundu.