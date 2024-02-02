'Seçim şovu' sürüyor: Deprem bölgesindeki TOKİ konutları kurasına 'Erdoğan gelecek' ertelemesi

Yayınlanma: 02.02.2024 - 09:45

Güncelleme: 02.02.2024 - 09:45

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin üzerinden geçen bir yıla karşın sorunları çözülemeyen depremzedelerin mağduriyetine bir yenisi daha eklendi.

Çadır ve konteynerlerde yaşam mücadelesi veren depremzedelerin umutla beklediği TOKİ konutları kuralarının, “Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti” nedeniyle ertelendiği öğrenildi.

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, deprem bölgelerindeki muhtarlara AFAD yöneticileri tarafından bir bilgilendirme yazısı gönderildi. Yazıda, 1 Şubat’ta tüm illerde eş zamanlı yapılması planlanan TOKİ kuralarının ertelendiği kaydedildi.

Erteleme gerekçesi olarak ise “Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın bizzat katılımı ile deprem yaşayan her ilde ayrı ayrı çekiliş yapılacağı bildirilmiştir. Çekiliş günü ve saatinin netleştiğinde bilgisinin ayrıca verileceği belirtilmiştir” ifadesi kullanıldı.

PROPAGANDA ARACI OLDU

Ertelemeye yönelik BirGün’e değerlendirmelerde bulunan CHP Osmaniye Milletvekili Asu Kaya, “6 Şubat 2023’ten bugüne geçen zaman, depremzedeler için çok çetin bir mücadeleye sahne oldu. Depremzedeler, ‘Biz mi kurtulduk yoksa gidenler mi kurtuldu’ diyor. AKP iktidarı deprem bölgesinin sesini duymuyor” dedi.

Erdoğan'ın, “Depremzedelere bir yıl içerisinde eşyalı konutlarını teslim edeceğiz” sözünü anımsatan Kaya, şunları kaydetti:

“Depremzede bir umut beklemeye başladı. Konutların çok az kısmını tamamladılar. ‘1 Şubat'ta merkezi kura sistemiyle kuraları çekeceğiz ve depremzedelere vereceğiz’ dediler. Şimdi, süresiz şekilde bu kuraların ertelendiğini söylüyorlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan tek tek deprem illerini gezecek ve kuraları kendi elleriyle çekecekmiş.

Deprem konutları siyaset üstü olmalıdır dedik ama siz bu sesi hiçbir zaman için duymak istemediniz. Deprem konutlarını da siyasetin merkezine aldınız, propaganda aracı haline getirdiniz. Deprem konutlarını bir gün dahi geciktirmeden deprem konutlarının kurasını çekin ve hak sahiplerine verin.”