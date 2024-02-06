Özhaseki: Ölüsü olmayan villa sahibi olduk diyor
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin katıldığı canlı yayında depremzedelerle ilgili sözleri büyük tepki çekti.
6 Şubat depremlerinin yıldönümünde Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, bir televizyon programının konuğu oldu. Deprem süreciyle ilgili açıklamada bulunan Özhaseki'nin evleri yıkılan vatandaşlarla ilgili sözleri ise tepki çekti.
Depremzedelerin evlerinin yıkılmasından memnun olduklarını vurgulayan Özhaseki şu ifadeleri kullandı;
"Deprem bölgesinde yaptığımız şimdiki evlerin standardı eskisinden çok yüksek. Köy evlerini çelikten yapmaya başladık. 9 şiddetinde deprem gelse bile yıkması mümkün değil.
Şimdiye kadar gidip köy evlerini teslim ettiğim ve misafir olduğum ev sahipleri şunu söylüyor; Allah razı olsun. Bak evimiz yıkıldı (eğer ölüler de yoksa) yıkıldığı iyi olmuş bize mis gibi villa verdiniz diyor."
En Çok Okunan Haberler
-
- İstanbul Adliyesi'ne terör saldırısı!
- Çağlayan'daki terör saldırısında yeni gelişme
- Hatay'daki 'itirafı' sonrası sessizliğini bozdu
- Bakan Koca'ya Hatay'da protesto
- Dikkat çeken 'Lütfü Savaş' açıklaması
- Erdoğan ve Kurum hakkında suç duyurusu
- Oy yoksa oyarım!
- Çok sayıda gözaltı var!
- Deutsche Bank'tan yıl sonu dolar TL tahmini
- Erdoğan 'mağdur' etmemiş!