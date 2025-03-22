Saat verdi... Ekrem İmamoğlu'ndan 'Saraçhane' çağrısı: 'Korku duvarları aşıldı, artık millet var!'
Üç gündür gözaltına bulunan ve bu akşam adliyeye sevki beklenen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan yeni bir paylaşım geldi. Sosyal medya hesabından saat 20.30 için Saraçhane çağrısı yapan İmamoğlu, "Korku duvarları aşıldı, artık millet var. İstanbullular bu akşam da 20.30'da Saraçhane'de buluşuyor" notunu düştü.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı aday adayı Ekrem İmamoğlu, ikinci soruşturma kapsamında da ifade verdi.
19.30'DA ADLİYE'DE OLACAK
İmamoğlu'nun saat 19.30 sularında Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilmesi bekleniyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, dün yaptığı açıklamada İmamoğlu'nun saat 21.00 sıralarında Adliye'ye sevk edileceğini duyurmuştu.
İMAMOĞLU'NDAN SARAÇHANE ÇAĞRISI
Son olarak, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan yeni bir mesaj geldi.
X (Twitter) hesabından saat 20.30 için Saraçhane çağrısı yapan İmamoğlu, "Korku duvarları aşıldı, artık millet var. İstanbullular bu akşam da 20.30'da Saraçhane'de buluşuyor" notunu düştü.
Korku duvarları aşıldı, artık millet var.— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) March 22, 2025
İstanbullular bu akşam da 20.30'da Saraçhane'de buluşuyor. pic.twitter.com/VfecApAtIe
Etiketler: #İmamoğlu #Ekrem İmamoğlu #Saraçhane
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