İmamoğlu adliyeye sevk edildi mi? Ekrem İmamaoğlu ne zaman adliyeye götürülecek? Ekrem İmamaoğlu ifadesinde ne dedi?

Gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ne zaman adliyeye sevk edileceği ve ifadesinde ne dediği yurttaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, İmamoğlu adliyeye sevk edildi mi? Ekrem İmamaoğlu ne zaman adliyeye götürülecek? Ekrem İmamaoğlu ifadesinde ne dedi?

İmamoğlu adliyeye sevk edildi mi? Ekrem İmamaoğlu ne zaman adliyeye götürülecek? Ekrem İmamaoğlu ifadesinde ne dedi?
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 22.03.2025 - 17:20

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından adliyeye ne zaman sevk edileceği yurttaşlar tarafından merak edildi. Peki, İmamoğlu adliyeye sevk edildi mi? Ekrem İmamaoğlu ne zaman adliyeye götürülecek? Ekrem İmamaoğlu ifadesinde ne dedi?

EKREM İMAMOĞLU NE ZAMAN ADLİYEYE SEVK EDİLECEK?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekrem İmamoğlu'nun bugün saat 21.00 sıralarında Adliye'ye sevk edileceğini duyurmuştu.

Emniyet ifadesi sona eren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, saat 19.30'da Adliye'ye sevk edilmesi bekleniyor. 

EKREM İMAMOĞLU İFADESİNDE NE DEDİ?

İmamoğlu, Kent Uzlaşısı' gerekçe gösterilerek kendisine açılan, "PKK/KCK terör örgütüne yardım" iddialı soruşturması kapsamında Vatan Caddesi'ndeki Emniyet Müdürlüğü'nde ifade verdi.

Yaklaşık 121 sayfalık ifade tutanağına göre İmamoğlu, isnat edilen tüm suçlamaları reddetti.


Etiketler: #Ekrem İmamoğlu #Adliye #gözaltı #ne zaman

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