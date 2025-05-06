Ankara'da sürpriz ziyaret: Erdoğan-Bahçeli görüşmesi sona erdi
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın MHP lideri Devlet Bahçeli'yi ziyareti saat 18.10'da başladı. Görüşme yarım saat sürdü. Erdoğan, Bahçeli'nin konutundan ayrıldı.
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya gelecek.
Bu ziyaret, MHP lideri Bahçeli'nin rahatsızlığı sonrası ilk görüşme olma özelliği taşıyor.
Ziyaret Bahçeli'nin konutunda gerçekleşecek. Söz konusu ziyaret saat 18.10'da başladı.
Görüşme yarım saat sürdü. Erdoğan, Bahçeli'nin konutundan ayrıldı.
FAHRETTİN ALTUN DUYURDU
Gelişmeyi, İletişim Başkanı Fahrettin Altun duyurdu.
X hesabından bir paylaşım yapan Altun, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 18.00’de Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’yi ziyaret edeceklerdir. Ziyaret Sayın Devlet Bahçeli’nin Ankara’daki konutunda gerçekleşecektir" dedi.
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 18.00’de Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’yi ziyaret edeceklerdir.— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) May 6, 2025
Ziyaret Sayın Devlet Bahçeli’nin Ankara’daki konutunda gerçekleşecektir.
BAHÇELİ, GÖRÜŞME ÖNCESİNDE KONUTUNA GELDİ
Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştireceği görüşme öncesinde konutuna geldi.
MHP lideri, konutuna girmeden önce basın mensuplarına selam verdi.
BAHÇELİ KALBİNDEN OPERASYON GEÇİRMİŞTİ
MHP lideri Bahçeli, bir kalp operasyonu geçirmişti.
10 yıl önce değiştirilen kalp kapakçığındaki dejenerasyon bulguları üzerine mevcut kalp kapakçığı değiştirilen Bahçeli’nin operasyonu iyi geçmişti.
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