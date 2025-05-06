Ankara'da sürpriz ziyaret: Erdoğan-Bahçeli görüşmesi sona erdi

Yayınlanma: 06.05.2025 - 15:17

Güncelleme: 06.05.2025 - 18:46

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya gelecek.

Bu ziyaret, MHP lideri Bahçeli'nin rahatsızlığı sonrası ilk görüşme olma özelliği taşıyor.

Ziyaret Bahçeli'nin konutunda gerçekleşecek. Söz konusu ziyaret saat 18.10'da başladı.

Görüşme yarım saat sürdü. Erdoğan, Bahçeli'nin konutundan ayrıldı.

FAHRETTİN ALTUN DUYURDU

Gelişmeyi, İletişim Başkanı Fahrettin Altun duyurdu.

X hesabından bir paylaşım yapan Altun, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 18.00’de Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’yi ziyaret edeceklerdir. Ziyaret Sayın Devlet Bahçeli’nin Ankara’daki konutunda gerçekleşecektir" dedi.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 18.00’de Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’yi ziyaret edeceklerdir.



Ziyaret Sayın Devlet Bahçeli’nin Ankara’daki konutunda gerçekleşecektir. — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) May 6, 2025

BAHÇELİ, GÖRÜŞME ÖNCESİNDE KONUTUNA GELDİ

Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştireceği görüşme öncesinde konutuna geldi.

MHP lideri, konutuna girmeden önce basın mensuplarına selam verdi.

BAHÇELİ KALBİNDEN OPERASYON GEÇİRMİŞTİ

MHP lideri Bahçeli, bir kalp operasyonu geçirmişti.

10 yıl önce değiştirilen kalp kapakçığındaki dejenerasyon bulguları üzerine mevcut kalp kapakçığı değiştirilen Bahçeli’nin operasyonu iyi geçmişti.