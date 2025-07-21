Saati belli oldu: MİT Başkanı İbrahim Kalın'dan DEM Parti ziyareti

İktidarın “Terörsüz Türkiye” olarak adlandırdığı süreç doğrultusunda Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) kurulması planlanan komisyon için sona yaklaşılıyor.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin önerisiyle başlayan ve terör örgütü PKK’nin 12 Mayıs 2025’te sembolik olarak silah bırakma kararıyla hız kazanan süreçte, komisyonun kurulmasına yönelik çalışmalar tamamlanmak üzere.

MİT BAŞKANI KALIN'DAN, DEM PARTİ'YE ZİYARET

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un liderliğinde yürütülen hazırlıklar kapsamında bugün Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın siyasi partileri ziyaret edecek.

Kalın'ın DEM Parti'ye yapacağı ziyaretin ise saati belli oldu.

Saat 15.30'da DEM Parti Meclis Grubu'nu ziyaret edecek olan Kalın, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile Grup Başkanvekilleriyle bir araya gelecek.