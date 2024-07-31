Saatler önce Tahran'da birlikteydi... Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Heniyye açıklaması

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas lideri İsmail Heniye'nin öldürülmesinin ardından bir mesaj yayımladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.07.2024 - 11:18
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak üzere bulunduğu Tahran'da uğradığı suikast sonucu öldürülen Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Heniyye için başsağlığı mesajı yayınladı.

Fidan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Değerli Kardeşim İsmail Haniye’nin İran’da şehit edildiğini derin bir üzüntüyle öğrendim. Yaşamını Filistin davasına, Filistin’e barış ve huzur gelmesine adamıştı. Ateşkes sağlanması için son dönemde harcadığı çabanın şahidiyiz. Aile fertleri İsrail tarafından katledildiğinde dahi barışa olan inancını bir an olsun yitirmedi. İsmail Haniye, şanlı Filistin direnişinin sembolü haline dönüşmüş bir şahsiyetti. Aziz hatırası, Filistin halkının haklı davasında yaşayacaktır. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun."

İran'ın başkenti Tahran'da uğradığı saldırıda öldürülen Hamas lideri İsmail Heniyye dün İran'ın 9'uncu Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmıştı.

Tören sırasında Heniyye ile selamlaşanlar arasında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da bulunuyordu. 

 


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