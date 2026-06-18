Saatlerdir haber alınamıyor... İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal, evinin önünden kaçırıldı: Eşi, olay anını anlattı!

İBB soruşturmasında da adı geçen İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karal, İstanbul Maltepe'deki evinin önünden kaçırıldı.

Gazeteci Timur Soykan'ın aktardığına göre; Erhan Karaal dün akşam saat 21.00 sıralarında evinden çıktı ve arabasının yanına gitti. Ailesi ile bir ziyarete gideceklerdi ve aracın başında onları bekliyordu.

EŞİ, KARAKOLA BAŞVURDU

Bu sırada yanında duran araçtan inen 3 kişi Erhan Karaal’ı kafasına vurarak darp etti ve geldikleri araca bindirdiler. Erhan Karaal’ın çocuğu ve bir komşusu kaçırıldığı anları gördü.

Eşi karakola giderek başvurdu. Erhan Karaal’ın aynı sokakta bulunan bir araçla aynı model, renk olan plakası kopyalanmış bir araçla kaçırıldığı tespit edildi. Arama çalışmaları devam ediyor.

İBB İDDİANAMESİNDE ADI GEÇİYOR

Karaal'ın ismi İBB iddianamesinde de Kültür AŞ Mali İşler Müdürü olarak geçiyor. İhaleler kapsamında kamu zararına sebep olduğu iddia edilen isimler arasında yer alıyor.

İhaleler ve eylemler farklı olsa da, Karaal'a her birinde yöneltilen suçlama "Kamu Kurum ve Kuruluşları Zararına Dolandırıcılık suçu".

İSTANBUL ANADOLU CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI DOĞRULADI

"Kaçırılma" olayını, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı da doğruladı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "17.06.2026 günü İlimiz Maltepe ilçesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan KARAAL’ın kimliği belirsiz kişilerce kaçırıldığı bilgisine ulaşılması üzerine mağdurun bulunması ve şüphelilerin yakalanması için kolluğa gerekli talimatlar verilmiş olup soruşturmaya titizlikle devam edilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" dedi.

KARAAL'IN EŞİ, OLAYI AYRINTILARIYLA ANLATTI

Kaçırılan Erhan Karaal'ın eşi, Halk TV'de katıldığı programda şu açıklamalarda bulundu:

"Akşam saat: 21.00 sıralarında, sahile gidecektik. Aşağı indik, 2 kişi eşimin başına vurdu ve aracın içine attı. Erhan, 'Polis, polis' diye bağırdı. Aracın içinde ise 4-5 kişi vardı. Bir kızım eşimin yanındaydı, diğer kızım da olayı pencereden gördü. Hemen polise haber verdik."

"HASMIMIZ YA DA HUSUMETLİMİZ YOKTU"

"Kaçırılan arabanın plakasını ve modelini verdik. Arabanın aynısı bulundu ancak bulunan araç, 3 gündür hiç çalıştırılmamış. Yani bulunan aracın aynı model ve plakasını kullanmış olayda ve başka bir araçla kaçırılmış. Bizim hasmımız ve düşmanımız yoktur. Tüm patronları Erhan için dürüstlüğünü ifade etmiştir, onu öldürseniz bile kurumun zararı kesinlikle imza atmaz demiştir."

"EŞGALLERİ TESPİT EDİLDİ"

"İki kızım da dünden beri uyumadık, karakoldayız, bekliyoruz. Biz bu olaya inanamıyoruz. Hiçbir komşumla da sıkıntım yoktur. 2019'dan beri İBB'deydi. Arkadaşlarına da sordum, böyle bir şey nasıl olur diye. Polislerimiz canla başla, dünden beri bizimle uyumadan mesai yaptılar. Eşkâlleri tespit edildi ve polisle paylaşıldı."

"HERKESİN YARDIMINI İSTİYORUZ"

"8 yıl tanışıklığımız vardı ve 20 yıldır da evliyim. Erhan'ın iki kızımıza, bana sesini yükseltmişliği yoktur. Eşimi duyan, bilen kim varsa bize yardımcı olsun. Benim eşim karıncayı incitmezdi. Neden kaçırıldığını da bilmiyoruz. İçkisi, kumarı, sigarası, hiçbir şeyi olmayan bir insandır benim eşim. Herkesin yardımını istiyoruz. Adalet Bakanımıza güveniyoruz. Telefonu yanındaydı. Telefonu Kartal'da açık bir alanda sinyal verdi. Biz çığlık çığlığa arayınca polisimiz sağ olsun dün bütün sokakları kapattı. İnşallah eşimi bulacağız ve kutlama haberi yapacağız."