Sabah patronları 'yakaladı': 'Altılı masaya ulaşmaya çalışıyorlar, telefonları kapatıp toplantı yapıyorlar'
İktidara yakın yakın Sabah gazetesinin Ankara temsilcisi Okan Müderrisoğlu, seçim öncesi kimi sermaye gruplarının altılı masaya ulaşmaya çalıştıklarını ve gizli toplantılar yaptıklarını öne sürdü.
İktidara yakın Turkuvaz Medya bünyesindeki Sabah gazetesinde, seçimlere yaklaşık 50 gün kala sermaye çevrelerine ilişkin dikkat çeken bir yazı kaleme alındı.
Gazetenin Ankara temsilcisi Okan Müderrisoğlu'nun "İş dünyasındaki kıpırdanmanın nedeni..." başlıklı yazısında ismini vermediği patronlara 'altılı masa' üzerinden göndermede bulundu.
Müderrisoğlu, sözkonusu grupların, "seçim öncesi şimdiden pozisyon alıp Altılı Masa'nın ortaklarına ulaşmaya çalıştığını, ikili üçlü gruplar halinde bir araya gelip toplantı yaptıklarını, bunu da cep telefonlarını kapatıp başka bir yerde bırakarak gizli şekilde yaptıklarını" öne sürdü.
"Büyük sermaye gruplarından başlayan, muhtelif özel kuruluşlarda da hissedilen bir hareketlenme söz konusu" diyen Müderrisoğlu, yazısında "Sanıldığı gibi seçime ilişkin merak değil bu. Seçimin gidişatını öngörme heyecanı hiç değil. "Masa ve Sofra"ya açılım yapma, finanse etme, cesaretlendirme faaliyeti ile karşı karşıya olduğumuz açık gerçek!" ifadelerini kullandı.
Müderrisoğlu yazısının ilgili bölümünü "Elbette, herkes kendine yakışanı yapar. Görelim Mevla neyler, neylerse güzel eyler!" mesajıyla bitirdi.
Millet İttifakı'nın ortak cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘beşli çete’ olarak adlandırdığı sermaye gruplarının kendisine engel olmak istediği son dönemde tartışma konusu olmuştu. Geçen yılsa sözkonusu gruplarından Kılıçdaroğlu’ndan randevu almaya çalıştığı iddiaları gündeme gelmişti. CHP yönetimi tarafından doğrulanan taleplere karşılık randevunun ise verilmeyeceği duyurulmuştu.
En Çok Okunan Haberler
-
- Marmara Üniversitesi’nden 'diploma' açıklaması
- İYİ Partili Ağıralioğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na çağrı
- Emekli maaşına zam düzenlemesiyle ilgili açıklama
- Eski 107 milletvekilinden Muharrem İnce'ye kritik çağrı!
- Hangi cumhurbaşkanı adayı kaç imza aldı?
- Balyoz kumpasında hapis cezası
- CHP Sözcüsü Öztrak'tan 'emekli maaşı' açıklaması
- Emekliye bayram ikramiyesi belli oldu
- Yeniden Refah'tan 'U' dönüşü!
- Fatih Erbakan'dan ilk açıklama