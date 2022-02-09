Sabah yazarı Bursalı'dan Bahçeli açıklaması: Erdoğan'ın 2028'deki seçimlerde de aday olmasının önü açılabilir

09 Şubat 2022 Çarşamba, 09:47

2014'te parlamenter sistem ve 2018 yılında ise "başkanlık sistemi"yle referandumda cumhurbaşkanı seçilen AKP'li Recep Tayyip Erdoğan'ın, üçüncü kez cumhurbaşkanı adayı olup olamayacağı yeniden tartışma konusu haline geldi.

AKP'nin ittifak ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Kızılcahamam kampında yaptığı açıklamada, Erdoğan'ın üçüncü kez adaylığının önünde bir engel olmadığını savunarak "Sayın Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ilk Cumhurbaşkanı’dır. Ve tekrar aday olmasının önünde de herhangi bir engel bulunmamaktadır. Şayet bu maksatlı ve mesnetsiz tartışma genişletilirse üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmekten kaçınmayız, çekinmeyiz, geri durmayız. Cumhurbaşkanı’nın en az üç dönem seçilebilmesi amacıyla gerekli yasal düzenlemenin yapılmasına var gücümüzle çalışır, bunu da başarırız" demişti.

Konuyla ilgili bir köşe yazısı kaleme alan AKP'ye yakın Sabah gazetesinin yazarlarından Şebnem Bursalı, Bahçeli'nin bu çıkışının Erdoğan'ın 2028'de yapılacak seçimlerde aday olmasının da önünü açabileceğini öne sürdü.

Şebnem Bursalı, yazısının ilgili bölümünde şu ifadeleri kullandı:

"2023 seçimlerinde bütün dikkatler cumhurbaşkanının kim olacağında. 6+1 (HDP) ortaktan oluşan Millet İttifakı'nın henüz bir adayı yok ama Cumhur İttifakı ortakları, adaylarının Tayyip Erdoğan olacağını çoktan açıkladı. Hatta hafta sonunda partisinin Kızılcahamam'daki kampında MHP Lideri Bahçeli, çok önemli bir açılımı daha işaret etti. Bahçeli, cumhurbaşkanlığı adaylığının 3 dönem olabilmesinin tartışılmasının önünü açtı.

Türkiye'nin kritik günlerden geçtiği, iç ve dış saldırıların her geçen gün arttığı, 2023 ve sonrasında daha da artacağı kesin olan bu oyunlara karşı sorumlu devlet adamı vasfıyla Bahçeli, çok önemli bir süreci başlattı aslında. Cumhur İttifakı'nın birlik ve beraberlik ruhuna uygun siyasi duruşuna devam anlamında, 2023'teki adaylarının Erdoğan olmasının ötesinde, 2028 yılında yapılacak seçimlerde de tekrar aday olmasının önünün açılabileceği, siyasetin önümüzdeki günlerdeki en önemli konularının başında gelecek. (Elbette bunun için anayasal ve yasal değişikliklerin yapılması gerekiyor.)

CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun ve 367 garabetinin yaratıcılarından Sabih Kanadoğlu gibi hukukçuların, Erdoğan'ın 2023'te aday olamayacağına dair zorlama bir şekilde gündemde tutmaya çalıştıkları bu konunun anayasal ve yasal hiçbir karşılığı olmadığını, sadece kargaşa ve algı üzerinden bir siyasal tezvirat yaratılmaya çalışıldığını düşünürsek, bu yeni durum, farklı siyasal hesap içinde olanlara da çok net bir cevap olacaktır."