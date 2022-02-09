Erdoğan’ın adaylığı; mağrurdan mağdur yaratmak…

09 Şubat 2022 Çarşamba

Esnaf camlarına asıyor soygunun belgesini…

“Geçen ay 200 TL idi şimdi 716 TL.”

Bir başkası, Şirinevler’de Balkan lokantası; “Bu ay gelen elektrik faturamız 45 bin 786 TL” diye asmış kapısına…

Tencerede yemek yerine çelik kaynatmışlar sanki!

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Çalışanların yüzde 70’i asgari ücrete mahkûm…

Ve bu para ile ayda dört depo benzin dolduruyorsunuz!

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12 milyon hanenin elektriği kesildi.

Evde battaniye, kazak, yün çorap ile kışın geçmesini bekliyor milyonlar, gözleri doğalgaz sayacında, her tıkta marketten bir ihtiyacı daha eksik alacak olmanın sıkıntısı içinde…

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AKP, toplumun geniş kesimlerini açlık ve yoksullukta eşitlemeyi başardı!

Fatura eylemleri tüm memleketi sarınca Saray, iki algı senaryosunun düğmesine bastı…

Birincisi Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın yaptığı açıklamaydı, ne dedi Kalın, “Cumhurbaşkanımız talimatlarını verdi, süreci yakından takip ediyor (…) vatandaşın yükünü hafifletecek yeni adımlar atılacak.”

Yani, Erdoğan, sanki elektrik ve doğalgaz zamlarından haberi yokmuş gibi “kurtarıcı” rolüne bürünecek…

Numan Kurtulmuş’un Dünya gazetesine yaptığı şu açıklama da Erdoğan’a giydirilen rolün yansıması: “İnsanlar kızıyor, söyleniyorlar ama sonuçta başkası çözer demiyor, yine Tayyip Erdoğan çözecek diyor, bu çok önemli…”

Zam canavarını yaratan yönetimin başı olan Erdoğan’ı o canavar ile mücedele eden kahraman pozu ile seçmenin karşısına çıkarıyorlar.

Sizce bu senaryo tutar mı?

Halk sorunların kaynağının aynı zamanda sorunları çözeceğine inanır mı?

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İkinci algı senaryosu ise bildiğiniz, kabak tadı vermiş “mağdur edebiyatı…”

Erdoğan’ın sanki yeniden seçilme hakkı varmış ve bu hak muhalefet tarafından gasp ediliyormuş algısı yaratılacak.

Fitili, MHP lideri Devlet Bahçeli ateşledi… “Tayyip Erdoğan’ın tekrar aday olmasının önünde engel yoktur” dedi. “Erdoğan’ın önünü kimse kesemez” diyen Bahçeli, “Gerekirse yasal düzenlemeleri yaparız” sözü ile de aslında kendisi ile çelişti.

Bahçeli, aynı konuşmasında hem Erdoğan’ın önünde hiçbir engel yoktur diyor hem de yasal düzenlemeye ihtiyaç olduğunu söylüyor…

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Gerçek şu: Erdoğan seçim zamanında yapılırsa yeniden aday olamıyor.

Dünyanın düz olduğu kadar kesin ve yoruma açık olmayan bir anayasa gerçeği…

Erken seçimi Meclis’in istemesi halinde ise aday olabiliyor ve CHP lideri Kılıçdaroğlu da bunu söylüyor: “Bir an önce erken seçime gidelim ve Erdoğan ile sandıkta hesaplaşalım…”

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Yani Erdoğan tekrar aday olmak için,

• Ya muhalefetin oyları ile erken seçim kararı alacak.

• Ya da zamanında yapılacak bir seçimde anayasayı yok sayarak yeniden adaylığını açıklayacak…

Adaylık başvurularına Yüksek Seçim Kurulu karar veriyor… Oradan çıkacak kararı tahmin etmek zor değil… Ama görünen o ki zamanında seçim yapılması halinde AKP’nin mağdur edebiyatının konusu şimdiden belli…

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Peki, bin odalı sarayda yaşayan, yasama, yürütme, yargı erklerinin tek söz sahibi olan mağrurdan mağdur olur mu?

Umudun şalterini indiren Saray’dan faturalara çözüm bulmasını beklemek gibi…