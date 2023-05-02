Sabah yazarı Engin Ardıç'ın bir aydır neden yazmadığı belli oldu

Yayınlanma: 02.05.2023 - 11:08

Güncelleme: 02.05.2023 - 11:50

AKP'ye yakın Turkuvaz Medyası bünyesindeki Sabah gazetesinin yazarlarından Engin Ardıç 1 Nisan 2023 tarihinden bu yana yazı yazmıyor.

Ardıç'ın neden yazmadığı sorusu, bir süredir merak konusuydu. Ardıç'ın akıbetinin ne olduğunu Habertürk yazarı Oray Eğin açıkladı.

Eğin, "Yapma be Engin!" başlıklı yazısının ilgili bölümünde Ardıç'la ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Engin Ardıç’ın önsözünde Nokta dergisi dedikodularını seksist, ırkçı, alaycı ama çok eğlenceli bir dille aktardığı “Doğru Söyleyeni Dokuz Köyden…” kitabını Kumbaracı Yokuşu’ndaki bir sahafın indirim sepetinde 10 TL’yle bulduğum gün onun ağır bir beyin kanamasını geçirdiğini öğrendim. İşaretlere pek anlam yüklemesem de bu iki olay arasındaki tesadüfü ve bağlantıyı çözmeye çalışıyorum.

Farkında olmadığınızı biliyorum, ama bir aydır yazmıyor ve hiç kimse de merak etmiyor. Argoya onun kadar hakim bir yazar olsaydım—ne de olsa bacanağı “Argo Sözlüğü” yazarı Hulki Aktunç—veya ondaki dil kıvraklığı bende olsaydı nalları dikmek üzere, ampulü patlatmış, bir ayağı çukurda, gitti gidiyor derdim. Ama değilim ve ayrıca çok üzüldüm.

Gerçekten beyin kanaması mı geçirdi, hayati tehlikede mi bilmiyorum çünkü kimsenin haberi yok. Gazetesi de resmi bir açıklama yapmadı. Kimin haberi olur, kim bilir diye etrafa sormaya çalıştım ama onunla iletişimi sürdüren tek bir kişi bile bulamadım. Ciddi bir sağlık problemi olduğu, yazılarını kestiği ortada."