Sabah yazarı Melih Altınok'tan AKP'li vekile sert tepki: Gidin daha çok para kazanacağınız bir iş bulun

03 Temmuz 2022 Pazar, 10:13

İktidara yakınlığıyla bilinen Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, maaşının yetmediğinden şikâyet eden AKP Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ'ı, "İyi de bize ne? Öyle ya, milletvekilliği, geçimini sağlamak için tercih edilen bir meslek; maaşı, imkânları, konforu için soyunulacak bir uğraş değil ki" sözleriyle eleştirdi.

İktidar partisinin milletvekili olarak maaşından yakınmaması gerektiğine işaret eden Altınok, "Gidin daha çok para kazanacağınız bir iş bulun kendinize. Aday olmayanı dövmüyorlar ya. Neyse... Seçip Meclis'e gönderdiğimiz siyasilerin kafa yoracağı, üzerinde çalışacağı, Genel Kurul gündemine getireceği mesele kalmamış gibi 3 aylık 'yasama tatili' başladı. Gidin iyice bir dinlenin hele, dönüşte düşünürsünüz" ifadelerini kullandı.