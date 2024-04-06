Şaban Sevinç'ten çok konuşulacak 'Kılıçdaroğlu' kulisi: 'Seçimi kaybediyorlar, sahaya çıkarsam...'

Yayınlanma: 06.04.2024 - 12:39

Güncelleme: 06.04.2024 - 12:40

Bizim TV Genel Yayın Yönetmeni Şaban Sevinç, TV100’de Cansu Canan Özgen ile Özgür İfade programına konuk oldu.

Sevinç, gazeteci İhsan Akdemir ile CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı görüşmeden kulis bilgileri paylaştı.

Şaban Sevinç’in canlı yayında paylaştığı bilgilerden öne çıkan satırlar şöyle:

“SEÇİMİ KAYBEDECEKLER”

"19 Mart günü bir gazeteci arkadaşımız İhsan Akdemir, Kemal Beyi çalışma ofisinde ziyaret ediyor. Şöyle bir diyalog geçiyor; 'Sizin CHP’nin adaylarına destek verme beklentiniz var. Niye destek vermiyorsunuz? Aranızın iyi olduğu adaylara gidip destek verseniz sahada' diyor. Kemal Bey’in ifadesi şu 'Sahaya çıkarsam yenilgiyi bana yüklerler. Seçimi kaybediyorlar' demiş.

"PARA YÜZÜNDEN KURULTAYI KAYBETTİM"

"Gazeteci arkadaşımız, 'Kurultayı nasıl kaybettiniz? Niye böyle oldu?' diyor. Kemal Bey’de 'Para ya para” diyor. 'Bunu Özgür Özel’e de söyledim. Sen de Ekrem İmamoğlu’na dikkat et diye Özgür Özel’e de söyledim' diyor."