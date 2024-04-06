Şaban Sevinç'ten çok konuşulacak 'Kılıçdaroğlu' kulisi: 'Seçimi kaybediyorlar, sahaya çıkarsam...'

31 Mart yerel seçimlerinin sonuçları gündemdeki yerini korurken; Bizim TV Genel Yayın Yönetmeni Şaban Sevinç, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili aldığı bir kulis bilgisini paylaştı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.04.2024 - 12:39
Şaban Sevinç'ten çok konuşulacak 'Kılıçdaroğlu' kulisi: 'Seçimi kaybediyorlar, sahaya çıkarsam...'
Abone Ol google-news

Bizim TV Genel Yayın Yönetmeni Şaban Sevinç, TV100’de Cansu Canan Özgen ile Özgür İfade programına konuk oldu.

Sevinç, gazeteci İhsan Akdemir ile CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı görüşmeden kulis bilgileri paylaştı.

Şaban Sevinç’in canlı yayında paylaştığı bilgilerden öne çıkan satırlar şöyle:

“SEÇİMİ KAYBEDECEKLER”

"19 Mart günü bir gazeteci arkadaşımız İhsan Akdemir, Kemal Beyi çalışma ofisinde ziyaret ediyor. Şöyle bir diyalog geçiyor; 'Sizin CHP’nin adaylarına destek verme beklentiniz var. Niye destek vermiyorsunuz? Aranızın iyi olduğu adaylara gidip destek verseniz sahada' diyor. Kemal Bey’in ifadesi şu 'Sahaya çıkarsam yenilgiyi bana yüklerler. Seçimi kaybediyorlar' demiş.

"PARA YÜZÜNDEN KURULTAYI KAYBETTİM"

"Gazeteci arkadaşımız, 'Kurultayı nasıl kaybettiniz? Niye böyle oldu?' diyor. Kemal Bey’de 'Para ya para” diyor. 'Bunu Özgür Özel’e de söyledim. Sen de Ekrem İmamoğlu’na dikkat et diye Özgür Özel’e de söyledim' diyor."


Şaban Sevinç haberleri Kılıçdaroğlu haberleri Kemal Kılıçdaroğlu haberleri

İlgili Haberler

Mazbatasını alan Burcu Köksal, Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti: 'Üzerimde emeği çok'

Mazbatasını alan Burcu Köksal, Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti: 'Üzerimde emeği çok'
Kemal Kılıçdaroğlu Özgür Özel ve Mansur Yavaş'ı tebrik ederken Ekrem İmamoğlu'nu aramadı

Kemal Kılıçdaroğlu Özgür Özel ve Mansur Yavaş'ı tebrik ederken Ekrem İmamoğlu'nu aramadı
Canlı yayında Uğur Dündar ve Cemal Enginyurt arasında 'Kılıçdaroğlu' gerilimi! 'Tarih affetmeyecek' dedi, tansiyon bir anda yükseldi...

Canlı yayında Uğur Dündar ve Cemal Enginyurt arasında 'Kılıçdaroğlu' gerilimi! 'Tarih affetmeyecek' dedi, tansiyon bir anda yükseldi...
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

AKP'de fatura kimlere kesilecek? İşte topun ağzındaki isimler...

AKP'de fatura kimlere kesilecek? İşte topun ağzındaki isimler...
İliç’te 1 madencinin cansız bedenine ulaşıldı!

İliç’te 1 madencinin cansız bedenine ulaşıldı!
Son Dakika... İtiraz süreci tamamlandı: Tuzla'da da mazbata CHP'li adayın!

Son Dakika... İtiraz süreci tamamlandı: Tuzla'da da mazbata CHP'li adayın!
Hasan Dağı eteklerinde bahar güzelliği: ‘En renkli bahar mevsimini yaşıyoruz’

Hasan Dağı eteklerinde bahar güzelliği: ‘En renkli bahar mevsimini yaşıyoruz’
Ahmet Davutoğlu seçim sonuçlarını değerlendirdi: 'Radikal bir değişim kararı aldık'

Ahmet Davutoğlu seçim sonuçlarını değerlendirdi: 'Radikal bir değişim kararı aldık'
Konya’da 2 otomobil çarpıştı: Ölü ve yaralılar var!

Konya’da 2 otomobil çarpıştı: Ölü ve yaralılar var!
Bayram tatilinde en çok bilet alınan iller belli oldu

Bayram tatilinde en çok bilet alınan iller belli oldu
Merkez Bankası kredi kartı faiz oranlarını artırdı!

Merkez Bankası kredi kartı faiz oranlarını artırdı!