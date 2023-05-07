Sabiha Gökçen Havalimanı miting alanına döndü! Yurttaşlar İmamoğlu'nu coşkuyla karşıladı
İstanbullular, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun, Erzurum'da düzenlediği mitingde taşlı saldırıya uğrayan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu karşılamak için Sabiha Gökçen Havalimanı'na akın etti. Miting alanına dönüşen havalimanında toplanan vatandaşlar "Hak, Hukuk, adalet" sloganları atıyor.
İstanbullu yurttaşlar, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun Erzurum'da düzenlediği mitingde taşlı saldırıya uğrayan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu karşılamak için Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir araya geldi. Erzurum'dan havalanan İmamoğlu'nu bekleyen "hak, hukuk, adalet" sloganları attı.
Öte yandan bölgede yoğunluk güvenlik önlemleri alındı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Kılıçdaroğlu'ndan 'sağduyu' çağrısı
- İmamoğlu’na Erzurum’da provokasyon
- 1 milyar dolarlık ihale iddiası eşliğinde izlenimler
- O kişi için harekete geçildi
- İmamoğlu'na Erzurum'da engel
- Yandaş yazar Fuat Uğur'dan skandal sözler
- 'Türk spor tarihinin kara lekesidir'
- SGK'den 'bayram ikramiyesi' açıklaması
- İmamoğlu'ndan 'kaset' açıklaması
- Bakan Özer açıkladı: Okullara 'seçim' tatili!