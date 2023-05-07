Sabiha Gökçen Havalimanı miting alanına döndü! Yurttaşlar İmamoğlu'nu coşkuyla karşıladı

İstanbullular, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun, Erzurum'da düzenlediği mitingde taşlı saldırıya uğrayan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu karşılamak için Sabiha Gökçen Havalimanı'na akın etti. Miting alanına dönüşen havalimanında toplanan vatandaşlar "Hak, Hukuk, adalet" sloganları atıyor.

ANKA
Yayınlanma: 07.05.2023 - 21:28
Sabiha Gökçen Havalimanı miting alanına döndü! Yurttaşlar İmamoğlu'nu coşkuyla karşıladı
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İstanbullu yurttaşlar, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun Erzurum'da düzenlediği mitingde taşlı saldırıya uğrayan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu karşılamak için Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir araya geldi. Erzurum'dan havalanan İmamoğlu'nu bekleyen "hak, hukuk, adalet" sloganları attı.

Öte yandan bölgede yoğunluk güvenlik önlemleri alındı.


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