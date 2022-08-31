SADAT'la gündeme gelmişti: Sedat Peker'den Nevzat Tarhan paylaşımı

31 Ağustos 2022 Çarşamba, 09:30

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, Athena grubu “30 Ağustos’u buruk kutlama. Yunan isimli şarkıcı içinden ‘kültürel olarak biz yendik’ diyordur" ifadelerini kullanarak hedef alan Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan hakkında art arda paylaşımlarda bulundu.

Sedat Peker, "Deli Çavuş" adlı Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, "Ulan deli Nevzat (Tarhan) SADAT'la yaptığın çalışmalardan biraz vakit bulunca (daha doğrusu senle uğraşmaya biraz ara verince) gençlere sarmışsı" dedi.

Peker'in paylaşımları şu şekilde:

1-)Ulan deli nevzat ( tarhan ) sadatla yaptığın çalışmalardan biraz vakit bulunca (daha doğrusu senle uğraşmaya biraz ara verince) gençlere sarmışsın. Uyku uyuyamadığım için beni seninle tanıştıran arkadaşıma senin yanından ayrıldıktan sonra demiştim ki “Oğlum bu adam — Deli Çavuş (@delicavus_nth) August 30, 2022

"TARHAN, HİSSELERİNİ SADAT'IN BAŞKANINA SATTI"

Peker, daha önce SADAT’la ilişkili olduğunu öne sürdüğü Üsküdar Üniversitesi Rektörü Nevzat Tarhan’a ilişkin iddialarda bulunmuştu. Peker, Tarhan’ın SADAT’ın gayri yasal tüm işlerinin parçası olduğunu iddia ederek, Tarhan'ın SADAT'da hissesi olduğuna dair belge paylaşmıştı.

Peker, SADAT ile ilgili yaptığı paylaşımda, ”Yurtdışında yaşayan bazı kişilere suikast yapılması fikri yeni değil, dört-beş senelik bir konu” demişti. Peker, Adnan Tanrıverdi'nin kurucusu olduğu SADAT'la hiçbir ilgisi olmadığını duyurduğu Üsküdar Üniversitesi Rektörü Nevzat Tarhan'la ilgili bir evrak paylaştı. Peker, Tarhan'ın SADAT hissedarı olduğunu iddia ederek, "SADAT’la ilgili ben açıklamalar yapmaya başlayınca Nevzat Tarhan hisselerini SADAT’ın başkanı Adnan Tanrıverdi’ye satıyor. Yani yine hileye başvuruyorlar" ifadelerini kullanmıştı.