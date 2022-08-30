Sedat Peker'in iddialarından sonra kulislerdeki senaryolar: 'Erdoğan kirli kadrolar temizliğine alt yapı mı hazırlanıyor?'

30 Ağustos 2022 Salı, 10:47

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, geçen günlerde 'Deli Çavuş' adlı Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) eski Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu, AKP Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu, Cumhurbaşkanı Danışmanı Serkan Taranoğlu ve TOBB üyesi Salih Orakcı’nın rüşvet aldığını öne sürmüştü.

Peker'in ki SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu ile kardeşi Zehra Taşkesenlioğlu’nun, Marka Yatırım Holding’in sahibi Mine Tozlu Sineren’den sorunlarının çözümü için 12 milyon TL rüşvet istediği iddiası Türkiye'nin gündemine oturmuştu.

KULİSLERDEKİ SENARYO

Korkusuz gazetesi yazarı Ahmet Takan, Peker'in iddialarını köşesine taşıdı.

Takan, "Siyaset kulislerinde de Peker’in açıklamalarıyla ilgili pek çok senaryo dolaşıyor" dedi.

AKP kadrolarındaki skandallara ilişkin "Tayyip Erdoğan’ın seçim öncesi puan kazanması için kirli kadrolar temizliğine alt yapı mı hazırlanıyor?.." diye sordu.

DİKKAT ÇEKEN SORULAR

Takan'ın yazısının ilgili bölümü şöyle:

"Siyaset kulislerinde de Peker’in açıklamalarıyla ilgili pek çok senaryo dolaşıyor. Hatırlanacağı üzere, Sedat Peker, saray efradını YouTube üzerinden yayınladığı videolarla fena halde sarsıyordu. Birleşik Arap Emirlikleri’nde olduğu öne sürülen Peker, eğlenceli anlatımıyla sarayın kabusu olmuştu. O zamanlar, AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’ın Birleşik Arap Emirlikleri yönetimiyle arası kötüydü. Sonra 2022 şubatında bir ziyaret gerçekleştirdi. “İlişkiler düzeliyor” dendi. Hemen ardından Adalet Bakanlığı Sedat Peker’in BAE’den iadesini istedi. Ve, ondan sonraki süreçte Sedat Peker’in sesi soluğu kesildi. Ortalıkta bir süre ne video ne de tweet dolaştı.

Sonra ne olduysa, baba muhalefet partisi lideri Sedat Peker yeniden hareketlendi. Siyasi ortağı boş tencere partisinin etkisiyle bunalan ahaliyi yeniden aydınlatmaya başladı. Hangi ortama girsem, kimle bir telefon görüşmesi yapsam aldığım ilk soru, “Sedat Peker’in açıklamaları hakkında ne düşünüyorsun.”

Şimdi -haklı olarak-, siyasi kulislerde cevabı aranan şu sorular benim de kafamı çok kurcalıyor; ( En baştan beri baba muhalefet partisi lideri Peker’in doğrudan Tayyip Erdoğan’ı hedef almamasına da dikkat edersek)

-Madem Tayyip Erdoğan, BAE ile arayı düzeltti. Türkiye’de ana gündem maddesi seçim iken neden Peker’in twitter açıklamalarına müsaade edilmeye başlandı.

-Erdoğan ile BAE yönetimi arasında bir danışıklı dövüş söz konusu olabilir mi?

-Tayyip Erdoğan’ın seçim öncesi puan kazanması için kirli kadrolar temizliğine alt yapı mı hazırlanıyor?..

-Erdoğan’a seçim sonrasında da geniş çaplı bir kadro operasyonu yapabilmesi için fırsat mı sunuluyor?..

Olup bitenlere yandaş olarak değil dünya ve yakın coğrafyamızda olup biten gelişmelere ve Türk devlet yapısı içinde var olan geleneklere göre bakmanızı öneririm!..

Teşbihte hata olmaz…

Anadolu’da çok yerleşik olan ve Türk devlet yapısını da anlatan bir söz vardır;

'İti öldürene sürütürler'.."

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