'Şafak operasyonu' yapılmıştı... İmamoğlu'ndan Adalar ve Silifke mesajı: 'Suç aramaya gerek yok, CHP'li olması yetiyor artık!'

Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'ndan, Adalar ve Silifke belediyelerine dün sabah düzenlenen şafak operasyonuna sert tepki geldi.

İMAMOĞLU'NDAN DAYANIŞMA MESAJI

AKP iktidarının Cumhuriyet Halk Partili belediyelere yönelik kıskacı devam ediyor. Dün sabah Adalar Belediyesi'ne ve Mersin Silifke Belediyesi'ne operasyon düzenlendi. Her iki operasyonda da belediye başkanları dahil çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Ekrem İmamoğlu'ndan operasyonlara tepki ve gözaltına alınan belediye başkanlarına destek mesajı geldi.

"SUÇ ARAMAYA GEREK YOK, CHP’Lİ OLMASI YETİYOR ARTIK"

"Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi" hesabından mesajı paylaşılan İmamoğlu, "Suç aramaya gerek yok, CHP’li olması yetiyor artık sabahın köründe gözaltına alınmak için" ifadelerini kullandı.

Ekrem İmamoğlu'nun mesajı şöyle:

"Değerli yol arkadaşım Adalar Belediye Başkanımız Ali Ercan Akpolat’ın yıllarca unutulmuş Adalar ilçemize yaptığı hizmetler belli ki yine birilerini rahatsız etmiş.

İBB ile koordineli çalışarak ilçenin kronik sorunlarını çözmek için gece gündüz çalıştığına hem ben şahidim hem de tüm adalılar şahittir.

Mersin Silifke Belediye Başkanımız Mustafa Turgut da yine aynı şekilde gözaltında.

Suç aramaya gerek yok, CHP’li olması yetiyor artık sabahın köründe gözaltına alınmak için.

Başkanlarımızın yanındayız.

Bir şey değişecek, her şey değişecek!"