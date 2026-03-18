Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu iftar davetine helikopterle gitti!

18.03.2026 09:57:00
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Muğla'da iftar programına askeri helikopter kullanarak gitti. O görüntüler tartışma konusu oldu.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, bir dizi program için geldiği Muğla'daki temaslarının ardından Seydikemer'de bir halk iftarı programına katıldı.

Bakan Memişoğlu'nun iftara askeri helikopter kullanarak geldiği görüldü. Memişoğlu'nu taşıyan helikopterin Mehmet Günay Stadı'na iniş görüntüleri sosyal medyada gündem haline geldi. 

Programda konuşan Memişoğlu, "Bütün dualarınızın kabul olmasını, insanlığın daha barışçıl, daha birbirine saygı gösteren, aynı zamanda toplumların, milletlerin birbirine de saygı gösterdiği bir zaman dilimi yaşamayı temenni ediyorum. Aynı zamanda gelecek bayramınızı da şimdiden kutluyor, hepinize saygılar sunuyorum" ifadesini kullandı.

Memişoğlu, iftarının ardından yine helikopterle stattan ayrıldı.

İlgili Haberler

Tasarruf söylemlerine karşın bakanlıklar yılbaşında verilen başlangıç ödeneklerini aştı: 17 bakanlıktan 12’sine bütçe yetmedi
Tasarruf söylemlerine karşın bakanlıklar yılbaşında verilen başlangıç ödeneklerini aştı: 17 bakanlıktan 12’sine bütçe yetmedi İktidarın tasarruf söylemlerine karşın toplam 17 bakanlıktan 12’si bütçesini aştı. Yıllık harcamaları Bütçe Yasası ile verilen başlangıç ödeneğinin üzerine çıktı. Kurumlardan da bütçesini aşanlar oldu.
Tasarruf politikalarının yeni adresi engelliler mi? Kamuoyu tepkisi üzerine geri adım
Tasarruf politikalarının yeni adresi engelliler mi? Kamuoyu tepkisi üzerine geri adım Son yıllarda tasarruf gerekçesiyle yapılan uygulamaların hedefi çocuklar, öğrenciler, emekliler ve çiftçiler olurken, yeni yılda engelli bireyler de hedef alındı. Yoğun kamuoyu tepkisi ve sivil toplum müdahalesiyle o ibare geri çekildi. Engelliler Konfederasyonu, “Eğitim hakkı pazarlık konusu olamaz” derken, Kedi Otizm Derneği Başkanı Serap Dikmen, “Geri adım atıldı, ancak belirsizlik sürüyor” ifadelerini kullanarak gazetemize açıklamada bulundu.
Aylin Nazlıaka'dan Evde Bakım Yönetmeliği'nde yapılan değişikliğe tepki: 'Engellilerin hakları üzerinden tasarruf yapılamaz'
Aylin Nazlıaka'dan Evde Bakım Yönetmeliği'nde yapılan değişikliğe tepki: 'Engellilerin hakları üzerinden tasarruf yapılamaz' CHP Aile ve Sosyal Hizmetler Politika Kurulu Başkanı Aylin Nazlıaka, “Evde Bakım Yönetmeliği”nde yapılan son değişikliğe ilişkin "Engellilerin hakları üzerinden tasarruf yapılamaz. Engellilerin yaşam hakkı bütçe kalemi değildir. Engellilerin sadakaya değil hak temelli sosyal politikalara ihtiyacı var. Yapılması gerekenler bellidir: Evde bakım desteği insan onuruna yaraşır bir düzeye yükseltilmelidir. Gelir kriterleri gerçek yaşam maliyetleri dikkate alınarak yeniden düzenlenmelidir. Engelli bireyler geçici çözümlerle değil, kalıcı ve kamusal politikalarla desteklenmelidir" dedi.