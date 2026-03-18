Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu iftar davetine helikopterle gitti!

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, bir dizi program için geldiği Muğla'daki temaslarının ardından Seydikemer'de bir halk iftarı programına katıldı.

Bakan Memişoğlu'nun iftara askeri helikopter kullanarak geldiği görüldü. Memişoğlu'nu taşıyan helikopterin Mehmet Günay Stadı'na iniş görüntüleri sosyal medyada gündem haline geldi.

Programda konuşan Memişoğlu, "Bütün dualarınızın kabul olmasını, insanlığın daha barışçıl, daha birbirine saygı gösteren, aynı zamanda toplumların, milletlerin birbirine de saygı gösterdiği bir zaman dilimi yaşamayı temenni ediyorum. Aynı zamanda gelecek bayramınızı da şimdiden kutluyor, hepinize saygılar sunuyorum" ifadesini kullandı.

Memişoğlu, iftarının ardından yine helikopterle stattan ayrıldı.