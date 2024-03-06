Sağlık Bakanı Koca'dan YDUS yerleştirme sonuçlarına ilişkin açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2023 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2023-YDUS 2. dönem) yerleştirme sonuçlarına göre, iç hastalıkları hariç, yeni açılan 541 kadroya yüzde 100'ün üzerinde bir dolulukla 545 hekim yerleştirildiğini, kısa süre önce yan dal uzmanlarıyla ilgili yapılan düzenlemelerin etkisinin bu yerleştirmede görüldüğünü bildirdi.

AA
Yayınlanma: 06.03.2024 - 13:05
Sağlık Bakanı Koca'dan YDUS yerleştirme sonuçlarına ilişkin açıklama
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından "sağlıkta şimdi daha güçlüyüz" mesajıyla yaptığı açıklamada, 2023-YDUS 2. dönem yerleştirme sonuçlarının dün açıklandığını belirtti.

Kısa süre önce çıkan yasada yan dal uzmanlarıyla ilgili düzenlemelere de yer verildiğini anımsatan Koca, "Sözleşmeli hekim kadrosunda 9 bin artışla İstanbul ve Ankara dışındaki illerde tüm yan dal uzmanları sözleşmeli statüsüne alındı. Yapılan düzenlemelerin, dün açıklanan 2023 İkinci Dönem Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı yerleştirme sonuçlarına etkisini gördük. İç hastalıkları hariç, yeni açılan 541 kadroya yüzde 100'ün üzerinde bir dolulukla 545 hekim yerleştirildi. Sağlıkta şimdi daha güçlüyüz" ifadelerini kullandı.

Çocuk sağlığı ve hastalıkları yan dal uzmanlıkları tercihlerinin beklentinin üzerinde gerçekleştiğini, bir önceki sınava göre, yerleşme oranının yüzde 45,1'den yüzde 101,5'e yükseldiğini aktaran Koca, "Yan dal uzmanı cerrah sayımız düşünülenden fazla artacak. Genel cerrahi ana dalında bir önceki sınava göre yerleşme oranları; cerrahi onkolojide yüzde 68'den yüzde 100'e, gastroenteroloji cerrahide yüzde 73'ten yüzde 114'e yükseldi" bilgisini paylaştı.

Adayların yerleştirme sonuçlarına, ÖSYM'nin internet sitesinden erişebileceğine işaret ederek sonuçtan mutluluk duyduğunun altını çizen Koca, iç hastalıkları tercih ve yerleştirmelerinin de yakında yapılacağını kaydetti.


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