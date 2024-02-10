Bakan Fahrettin Koca’dan seçim çalışması sırasında düzenlenen saldırıya ilişkin açıklama
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AKP'nin Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay’ın seçim çalışmaları sırasında yapılan silahlı saldırıda yaralanan vatandaşın sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.
Sağlık Bakanı Koca, yaptığı paylaşımda silahlı saldırıda yaralanan yurttaşın ağır yaralı olduğunu ve ameliyatının devam ettiğini bildirerek, “İstanbul Küçükçekmece’de, bir silahlı saldırı sonucu başından ağır yaralanan vatandaşımız, acil müdahale ve yoğun bakım sonrası beyin ameliyatına alınmış olup, ameliyatı halen devam etmektedir. Kendisine acil şifalar diliyorum” ifadelerine yer verdi.
İstanbul Küçükçekmece’de, bir silahlı saldırı sonucu başından ağır yaralanan vatandaşımız, acil müdahale ve yoğun bakım sonrası beyin ameliyatına alınmış olup, ameliyatı halen devam etmektedir. Kendisine acil şifalar diliyorum.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) February 10, 2024
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