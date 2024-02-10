Bakan Fahrettin Koca’dan seçim çalışması sırasında düzenlenen saldırıya ilişkin açıklama

Yayınlanma: 10.02.2024 - 20:56

Güncelleme: 10.02.2024 - 23:25

Sağlık Bakanı Koca, yaptığı paylaşımda silahlı saldırıda yaralanan yurttaşın ağır yaralı olduğunu ve ameliyatının devam ettiğini bildirerek, “İstanbul Küçükçekmece’de, bir silahlı saldırı sonucu başından ağır yaralanan vatandaşımız, acil müdahale ve yoğun bakım sonrası beyin ameliyatına alınmış olup, ameliyatı halen devam etmektedir. Kendisine acil şifalar diliyorum” ifadelerine yer verdi.