Sağlık Bakanlığı’nın bağımlılıkla mücadele bütçesindeki harcamalar dikkat çekti

Türkiye bağımlılıkla mücadele sorununu tartışırken, Sağlık Bakanlığı 2025 yılı faaliyet raporuna göre bakanlık geçen yıl bu soruna karşı hazırladığı program için ayrılan ödeneğin yüzde 98,6’sını harcadı. Ancak raporda bağımlılıkla mücadele için ayrılan başlangıç ödeneğine bakıldığında ilk olarak 4 milyar 507 milyon 823 bin TL kaynak ayrıldığı, sonradan yıl içi toplam ödeneğin 2 milyar 56 milyon 953 bin TL’ye gerilediği görüldü. Bu kaynağın da 2 milyar 27 milyon 473 bin TL’sinin harcandığı kaydedildi.

Yine rapora göre; bakanlık ağız ve diş sağlığının korunması için belirlediği 3 milyar 525 milyon 746 bin TL’lik başlangıç ödeneğini yıl içinde 18 milyon 251 bin TL’ye geriletti. Bu bütçenin de yüzde 26,5’ini harcadı. Aynı şekilde ruh sağlığı hizmetleri için ayrılan 10 milyon 474 bin TL’lik başlangıç ödeneğinin 2 milyon 679 bin TL’ye gerilediği, bunun da sadece 316 bin TL’sinin harcandığı kaydedildi. Buna karşın; başlangıç ödeneği 104 milyar 602 milyon 82 bin TL olan kamu özel iş birliği modeli ile yapılan şehir hastanelerine yönelik harcamaların toplam ödeneği yıl içinde 111 milyar 494 milyon 744 bin TL’ye yükseltildi.

PERSONEL SORUNU ÇÖZÜLDÜ MÜ?

Öte yandan; raporda bakanlığın eksikliklerine ilişkin tespitlere yer verilen “zayıflıklar” bölümünde, personele yönelik sosyal ve fiziki imkânların yetersiz olduğu, risk yönetiminin etkin olmadığı, rutin iş yükü fazlalığı yaşandığı ve sağlık araştırmalarının kısıtlı olduğu belirtildi. Sağlık meslek örgütleri yeni sağlık çalışanı ataması talep ederken ve kişi başına düşen sağlık çalışanı sayısının artırılması hedeflenirken; bakanlığın geçen yıllardaki raporlarında yer alan “Artan sağlık hizmet talebi karşısında mevcut insan kaynağının sınırlı kalması” tespitine bu yılki raporda yer verilmemesi de dikkat çekti. Raporda sadece kamudan ayrılan sağlık çalışanlarının durumu gösteren “Sağlık personel hareketliliğinin yüksek olması” ifadesine yer verildi.