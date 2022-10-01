'Sağlık sorunları' diyerek istifa etmişti, MHP il başkanının istifa nedenini yardımcısı açıkladı: 'Tefecilik sebebiyle...'
'Sağlık sorunları' gerekçesiyle MHP Bingöl İl Başkanlığı görevinden istifa ettiğini duyuran Nurettin Varol'la ilgili olarak partisinin il başkan yardımcısı Mehmet Bükrek, "camiamızın gözü aydın olsun" açıklaması yaptı.
MHP Bingöl İl Başkanı Nurettin Varol, dün sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla görevinden istifa ettiğini duyurdu. İstifa kararının nedenini "sağlık sorunları" olarak açıklayan Varol'la ilgili MHP Bingöl İl Başkan Yardımcısı Mehmet Bürkek ise ilginç bir paylaşımda bulundu.
Varol'un istifa açıklamasını Twitter hesabından alıntılayan MHP Bingöl İl Başkan Yardımcısı Mehmet Bürkek, Varol’un istifa etmeyip görevden alındığını ima eden bir paylaşımda bulundu.
Paylaşımında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi etiketleyen Bürkek, "Görevden alınmanız partimiz davamız ve ülkücü camia adına çok hayırlı bir karar olmuştur" diyerek Bahçeli'ye teşekkür etti.
Mehmet Bürkek, konuya ilişkin yaptığı ikinci paylaşımında ise şunları yazdı:
"Tefecilik yaptığı gerekçesiyle 3 küsür yıl ceza alan ve mahkum olan, bu sebeple Sn genel başkanımız bilge lider @dbdevletbahceli beyefendinin talimatıyla @NurettinVaroll1 MHP il başkanlığı görevinden alındı camiamızın gözü Aydın olsun. Teşekkürler sn genel başkanım…"
Nurettin Varol'un daha sonra hesabını kilitlediği görüldü.
NE OLMUŞTU?
AKP'li Bingöl Ilıcalar Belediye Başkanı Mehmet Akif Güngörigök'ün maaşına 2013 yılında MHP Bingöl İl Başkanı Nurettin Varol’dan aldığı borcu ödemeyince maaşına haciz konulmuştu. Güngörigök, Varol hakkında tefecilik yaptığı iddiasıyla dava açtı. Mahkeme Varol’u 'tefecilik' suçundan 3 yıl, 1 ay 15 gün hapis cezasına mahkum etmişti.
Editörün notu: Sosyal medya paylaşımları olduğu gibi aktarılmıştır, imla bozuklukları paylaşım sahibine aittir.
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