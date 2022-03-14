Sağlıktaki durumu AKP'li başkan anlattı: Doktor oğlum beni 'çöpçü al' diyor

14 Mart 2022 Pazartesi, 10:47

Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, TKP'li belediyenin yönetimindeki Tunceli Belediyesi'nin çiftçilere yönelik projelerinden söz ederken "Alevi inancı çok sağlam.Hakkı hukuku bilen adamlar. Bu Tunceli modeli burada olmaz" demesiyle gündem olmuştu.

Başkan Mehmet Yalçınkaya'nın sağlık alanındaki sorunlara dikkat çekerek ülke genelinde iş bırakma eylemi yapan doktorlara destek olduğu sözleri de ortaya çıktı.

Şanlıurfa'da yayın yapan Edessa TV'de konuk olan Yalçınkaya "Şu anda bir çöpçü 7 milyon (7 bin) maaş alıyor. Benim oğlan doktor 7 milyon maaş alıyor. Anlatabildim mi? Oğlan da bize takılıyor. ‘Baba bizi çöpçü al' diye" ifadelerini kullanıyor.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçen günlerde kadın muhtarlarla yaptığı toplantıda, doktorları hedef alıp “Şimdi az para veriyormuşuz. Sordum. En az alan 8-9 bin, en yüksek 25 bin civarında. Buna rağmen özel sektör daha fazla verdiği için kaçıyorlarmış. Açık konuşmayı severim, Varsın gidiyorlarsa gitsinler” demişti.



