Erdoğan'ın doktorlara yönelik sözlerine AKP'den 'açıklama': Konuşması ve tavrı kendisine hastır, halk diliyle konuşur
AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doktorlara yönelik “Varsın gidiyorlarsa gitsinler" sözlerine ilişkin "Cumhurbaşkanımızın konuşması ve tavrı kendisine hastır. Halk diliyle konuşur" dedi.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, doktorları hedef aldığı konuşmasında "Varsın giderlerse gitsinler. Biz de yeni yetişen hekimlerle, asistanlarla götürürüz" ifadelerini kullanmıştı.
Erdoğan'ın sözlerine ilişkin partisinin yönetiminden bir açıklama geldi.
AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, konuyla ilgili olarak Hürriyet'ten Hande Fırat'a yaptığı açıklamada “Kendi fikrimi açıklıyorum” diyerek şu ifadeleri kullandı:
"Devlet, öğrencisine çok yatırım yapıyor. Çocuklar tabii ki bir yandan kendi istikballerini düşünecekler ama bir yandan da bu ülkeye, topraklara karşı sorumluluklarının olduğu bilmeleri lazım. Maaşlarda sıkıntı olduğunu biliyoruz, haklarını da kimse yemek istemez. Tüm sağlık çalışanlarının maaşları ile ilgili çalışma hakkında bizlere de bilgi verildi. Amaç iyileştirmek. Cumhurbaşkanımızın konuşması ve tavrı kendisine hastır. Halk diliyle konuşur."
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