Aile hekimi ve memur arasında yumruklu kavga!

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde bir aile hekimi, iddiaya göre, performans raporları konusunda tartıştığı memurla yumruk yumruğa birbirine girdi. Darp raporu alan taraflar birbirinden şikayetçi oldu.

Aile hekimi ve memur arasında yumruklu kavga!
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 06.02.2025 - 15:36

Olay, Orhangazi İlçe Sağlık Müdürlüğü’nde yaşandı.

Alınan bilgilere göre, Orhangazi 4 Nolu Orkent Aile Sağlığı Merkezi’nde görevli doktor E.G., iddiaya göre İlçe Sağlık Müdürlüğünde görevli memur Ö.Y. ile performans raporları nedeniyle telefonda tartıştı.

Görev yerinden ayrılarak İlçe Sağlık Müdürlüğüne giden doktor E.G., memur Ö.Y.’nin odasına girdi. Burada ikili arasında arbede yaşandı.

ŞİKAYETÇİ OLDULAR

Yumruklaşmanın yaşandığı olayın ardından her iki taraf da hastaneden darp raporu alarak birbirlerinden şikayetçi oldu.


Etiketler: #aile hekimi #Memur #kavga

İlgili Haberler

Bakanlığa aşı çağrısı: 'Aile hekimine destek verin, yapsın'

Bakanlığa aşı çağrısı: 'Aile hekimine destek verin, yapsın'
Edirne'de aile hekimi evinde ölü bulundu

Edirne'de aile hekimi evinde ölü bulundu
Aile Sağlığı Merkezi artarken, aile hekimi azalıyor: Bina var hekim yok!

Aile Sağlığı Merkezi artarken, aile hekimi azalıyor: Bina var hekim yok!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler