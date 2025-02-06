Aile hekimi ve memur arasında yumruklu kavga!
Bursa’nın Orhangazi ilçesinde bir aile hekimi, iddiaya göre, performans raporları konusunda tartıştığı memurla yumruk yumruğa birbirine girdi. Darp raporu alan taraflar birbirinden şikayetçi oldu.
Olay, Orhangazi İlçe Sağlık Müdürlüğü’nde yaşandı.
Alınan bilgilere göre, Orhangazi 4 Nolu Orkent Aile Sağlığı Merkezi’nde görevli doktor E.G., iddiaya göre İlçe Sağlık Müdürlüğünde görevli memur Ö.Y. ile performans raporları nedeniyle telefonda tartıştı.
Görev yerinden ayrılarak İlçe Sağlık Müdürlüğüne giden doktor E.G., memur Ö.Y.’nin odasına girdi. Burada ikili arasında arbede yaşandı.
ŞİKAYETÇİ OLDULAR
Yumruklaşmanın yaşandığı olayın ardından her iki taraf da hastaneden darp raporu alarak birbirlerinden şikayetçi oldu.
Etiketler: #aile hekimi #Memur #kavga
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