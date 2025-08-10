Saha çalışmalarında ilk haftayı geride bırakan CHP milletvekilleri yurttaşın gündemini anlattı: Sokağın derdi geçim

Meclis’in tatile girmesi üzerine Türkiye’nin dört bir yanına giden CHP milletvekilleri, yaz dönemi saha çalışmalarının ilk haftasını geride bıraktı. Vekiller, sokakta yurttaşlarla konuştukları gündemi Cumhuriyet’e anlattı.

Ankara’daki saha çalışmalarında görev alan CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, “Genel bir umutsuzluk var. Mesela bir genç KPSS’ye girmiş ama işe alınmamış. Torpil olduğunu söylüyor. Keçiören’de bir pazarda 15 yaşında bir çocukla karşılaştım. ‘İlerde ne olmak istiyorsun, hayalin ne?’ dedim. ‘Ne hayali ağabey, şu elmaları satıp eve gitmek istiyorum’ dedi. Karamsarlık, tükenmişlik var. Emekliler geçim sıkıntısını çok anlatıyor” ifadelerini kullandı.

Gençlerin gelecek kaygısını gündemde olan “sahte diploma” konusu gibi meselelerin de etkilediğini belirten Emre “Bu skandalları görüyorlar. LGS’ye giriyorlar, orada ayrı bir skandal. Gençler sahte diplomanın esprisini yapıyor. ‘Ne okudun?’ diye soruyoruz, ‘Şurayı bitirdim, diplomam da gerçek’ gibi yanıtlar veriyorlar. Şakaya vuruyorlar” dedi.

‘MURAT ÇALIK’A YAPILANLARDAN RAHATSIZLAR’

Karadeniz’deki saha çalışmalarında yer alan CHP Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş, yurttaşlarla 19 Mart sürecini ve sonrasında yaşanan adaletsizlikleri konuştuğunu aktardı.

Her partiden yurttaşların operasyonları eleştirdiğini belirten Gezmiş “Halk bizimle. Ülkede adaletin, demokrasinin zarar gördüğünü düşünüyorlar. Yapılanların siyasi olduğunu söylüyorlar” dedi.

Özellikle Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın yaşadıklarını örnek gösteren Gezmiş “İnsanların vicdanı kabul etmiyor. Zaten Çalık, Karadeniz’in insanı. Ona yapılanlar halkı rahatsız ediyor. Evde tedavi görmesi, tutuksuz yargılanması gereken bir insana aylardır zulüm ediliyor. Bunu halk da görüyor ve rahatsızlar. Bir an önce Çalık’ın bırakılmasını istiyorlar” diye konuştu.

‘2015’TEN KALAN KAYGILAR VAR’

CHP Ankara Milletvekili Aliye Timisi Ersever de Van’daki saha çalışmalarını anlattı.

Esnaf gezilerinde yurttaşların özellikle televizyonlardan yeni çözüm süreci kapsamında Meclis’te kurulan komisyonla ilgili gelişmeleri takip ettiğini aktaran Ersever “Komisyonun kurulmasından memnunlar. Özellikle sorun Meclis’te çözülsün istiyorlar. Komisyonda yer almamızdan memnunlar. İktidarın tavrıyla ilgili kafalarında 2015’teki çözüm süreci tecrübesinden soru işaretleri var. O günlerden çok üzgünler. Artık çözüme inanmak, barış istiyorlar. ‘Bir iki komisyon toplantısı geçsin, bakalım nasıl olacak?’ diyorlar” ifadelerini kullandı.

Bu konuda yurttaşların CHP’ye güvendiğini de belirten Ersever “Meclis’ten bu işin demokratik bir şekilde çıkmasını istiyorlar. Arkasından OHAL, sıkı yönetim çıksın istemiyorlar. Selahattin Demirtaş’ın ve diğer siyasi tutukluların tahliyesi için bir beklenti de var. Ama temkinliler. Kayyumdan şikayetçiler. Yeterli hizmet alamadıklarını söylüyorlar. Biz gittiğimizde büyükşehirde Genel-İş’e bağlı işçilerin işten çıkarılması protestoları vardı. Onlara destek verdik” diye konuştu.