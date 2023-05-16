Şahan Gökbakar ile Sinan Oğan arasında gülümseten diyalog
ATA İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, kendisi hakkında "Bir tweetimde neden aday olduklarını anlamıyorum minvalinde yazmıştım. Bu ilk tur sonucunu görünce çok net anladım. Yanlış anlaşıldıysam kusuruma bakmasın" paylaşımını yapan oyuncu Şahan Gökbakar'a yanıt verdi.
Oyuncu Şahan Gökbakar ile AtA İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan arasında dikkat çeken bir diyalog yaşandı.
Şahan Gökbakar, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Oğan'ı etiketleyerek şunları yazdı:
"Sayın Sinan Oğan benim adımı vererek kendisini linç ettiği mi söylemiş. Gerçi Şaban Gökbahar demiş ama canı sağ olsun. Şaban da güzel. Beni kastettiğini düşünüyorum. Bir tweetimde neden aday olduklarını anlamıyorum minvalinde yazmıştım. Bu ilk tur sonucunu görünce çok net anladım. Yanlış anlaşıldıysam kusuruma bakmasın. Tebrik ediyorum"
Ünlü oyuncunun paylaşımına Sinan Oğan'dan yanıt gecikmedi.
Gökbakar'ın tweetini alıntılayan Oğan, şöyle yazdı:
"Şahan bey isminizi yanlış telafuz ettiğim için özür dilerim. Sizin de hakkımızı teslim ettiğiniz bu twitinizi çok önemsiyorum. Selamlar"
Şahan bey isminizi yanlış telafuz ettiğim için özür dilerim. Sizin de hakkımızı teslim ettiğiniz bu twitinizi çok önemsiyorum. Selamlar. https://t.co/LVhKBUIji4— Dr. Sinan Oğan (@DrSinanOgan) May 16, 2023
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