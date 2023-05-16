Şahan Gökbakar 'rahatsız olduğu' konuları tek tek sıraladı

Yayınlanma: 16.05.2023 - 14:51

Güncelleme: 16.05.2023 - 15:16

Komedyen ve oyuncu Şahan Gökbakar, 14 Mayıs'ta gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin ardından sosyal medya hesabından uzun bir metin yayımladı.

"SON YILLARDA HIZLICA ARTAN..."

Türkiye'de son yıllarda artan hangi konuların kendisini rahatsız ettiğini sıralayan Gökbakar, şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili dostlar, ben özellikle son yıllarda hızlıca artan; liyakatsizlik, adaletsizlik, eşitsizlik, yandaş kayırma, tekelci zihniyet, eğitimsizlik, yalan ve iftira, yozlaşma, sahtekarlık, yolsuzluk, umutsuzluk, utanmazlık, neşesizlik, özgürlüklerin kısıtlanması, farklılıklara saygısızlık, insan hakları ihlalleri, ülkeyi terk eden genç beyinler, dünyadan ayrışma, dış güçler safsatası, körüklenen aşırı milliyetçilik, değer yargıları kaybı, çevre ve doğa katliamları, nefret dili ve kutuplaşma, ekonomik çöküş, kontrolsüz mülteci akını, partileşen devlet, yükselen gericilik, baskı ve korku iklimi gibi konulardan rahatsızım."

Sevgili dostlar, ben özellikle son yıllarda hızlıca artan;



liyakatsizlik

adaletsizlik

eşitsizlik

yandaş kayırma

tekelci zihniyet

eğitimsizlik

yalan ve iftira

yozlaşma

sahtekarlık

yolsuzluk

umutsuzluk

utanmazlık

neşesizlik

özgürlüklerin kısıtlanması

farklılıklara saygısızlık… — Şahan Gökbakar (@sgokbakar) May 15, 2023

'KAFAMDA VAR BİR ŞEYLER'

Seçmenlerin yüzde 50 - 50 bölündüğünü vurgulayan Gökbakar, Türkiye'de yaşayanların yeniliğe ve çabaya ihtiyacı olduğunu belirttiği mesajını şu ifadelerle sürdürdü:

"Bu ülkenin güzel insanları için rahatsızım aslında. Çünkü bunların tek tük olduğu eşitliğin, adaletin, sevginin, birliğin, mutluluğun, üretmenin, paylaşmanın, bolluğun, huzurun ve neşenin yüksek olduğu bir ülkeye layık insanlar olduğumuzu düşünüyorum. Bu toplumun sadece doğruyu görmesini ve aslında daha iyi yaşamanın hakkı olduğunu anlamasını istiyorum! İstiyorum da...

Dün gördüm ki ülkemizde yüzde 50 bu durumdan memnun ya da böyle görmüyor. Başka öncelikleri var. Belki onlara yaşatılanlardan, belki inandırıldıkları yalanlardan, belki zor kazandığını kaybetme korkusundan, belki de farklı sebeplerden dolayı güvenmiyorlar asla başka birine...Geri kalan yüzde 50 ise istekli ve umutlu şekilde her seçim motive oluyor ama bundan daha fazla ne yapılması gerektiğini ve nasıl olacağını (liderler dahi) maalesef çözemiyor, bilmiyor.

Peki ben biliyor muyum? Bir tek bildiğim şey bu halkın heyecana, yeniliğe ve daha fazla çabaya ihtiyacı olduğu. Tamam da nasıl? Dur bakalım, kafamda var bir şeyler. Siz de düşünün, sonra konuşalım. Hepinizi seviyorum."