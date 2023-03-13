Şahan Gökbakar'dan Muharrem İnce'ye tepki: 'Bırakıyorum takibi'

Oyuncu Şahan Gökbakar, Gazeteci Nevşin Mengü ile tartışan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye tepki gösterdi. İnce'yi takip etmeyi bıraktığını duyuran Gökbakar, "Cumhurbaşkanı adaylığı muhabbeti başlayınca bir haller oldu. Gazeteci Nevşin Mengü'yü arayıp bıdıbıdı yapmalar falan. Ne oluyoruz ya. Hani farklıydınız?" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13 Mart 2023 - 19:42
Şahan Gökbakar'dan Muharrem İnce'ye tepki: 'Bırakıyorum takibi'
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Gazeteci Nevşin Mengü, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile aralarında geçen telefon görüşmesini anlattı. Mengü, İnce'yi 'trollerin şişirdiği' yönündeki iddialarına İnce'nin sinirlendiğini ve "Elinde veri yok, neye göre konuşuyorsun" dediğini; kendisinin ise "Elimde veri var diyorum, yok ya diyor. Acayip hal yani" şeklinde karşılık verdiğini aktardı.

Mengü'nün açıklamalarının ardından, oyuncu Şahan Gökbakar'dan İnce'ye tepki geldi.

Gökbakar, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Birgün baktım Muharrem İnce beni takip ediyormuş. Bazı hallerini doğru ve samimi bulurdum. Dedim bende geri takip edeyim. Sonra, cumhurbaşkanı adaylığı muhabbeti başlayınca bir haller oldu. Gazeteci Nevşin Mengü'yü arayıp bıdıbıdı yapmalar falan. Noluyoruz ya. Hani farklıydınız? Bırakıyorum takibi." ifadelerini kullandı.


Şahan Gökbakar Nevşin Mengü Muharrem İnce

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